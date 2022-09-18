«Бенфика» — «Маритиму». Прогноз на матч чемпионата Португалии (18.09.2022)

Ставки букмекеров
У экспертов мало сомнений в успехе «Бенфики» в грядущем противостоянии. Ставки на победу хозяев принимаются по символическому коэффициенту 1.10, ничья в линии БК Лига Ставок идет по котировке 9.30, а победа «Маритиму» оценивается в 20.00.
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5 : 0
завершен
вчера, 20:00
Аналитики также убеждены, что в Лиссабоне команды продемонстрируют результативный футбол. Пари на ТБ(2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.35, против котировки 2.90 на ТМ(2,5) гола.
Форма команд
«Бенфика» находится в превосходной форме, выиграв все 13 в новом сезоне. В португальской лиге клуб из Лиссабона единолично возглавляет турнирную таблицу, обыграв в прошлом туре «Фамаликан» со скромным счетом (1:0).
Параллельной «Бенфика» побеждает на групповой стадии Лиги чемпионов. После ожидаемого успеха в домашней игре с «Маккаби» из Хайфы (2:0), «орлы» успешно съездили в Турин, где им удалось заработать три очка на поле «Ювентуса» (2:1).
«Маритиму» проиграл все шесть матчей в чемпионате Португалии, прочно обосновавшись на дне турнирной таблицы. В предыдущем туре команда не смогла набрать очки в домашнем противостоянии с «Жил Висенте» (1:2). Выделим, что у гостей предстоящей игры худшая оборона в лиге, пропустившая 17 голов.
Информация для ставок
- «Бенфика» побеждала в 16 последних матчах с «Маритиму» на своем поле
- Серия поражений «Маритиму» в чемпионате длится 7 поединков
- «Бенфика» не пропускала голы в 3 из последних 5 домашних матчей
Прогноз
У «Маритиму» очень мало шансов избежать крупного поражения на поле «Бенфики», которая на старте сезона демонстрирует феноменальные результаты. Рекомендуем поставить на фору (-2) гола в пользу «Бенфики» по коэффициенту 1.60 в БК Лига Ставок.