«Бенфика» — «Маритиму». Прогноз на матч чемпионата Португалии (18.09.2022)

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вчера, 09:22

Ставки букмекеров

У экспертов мало сомнений в успехе «Бенфики» в грядущем противостоянии. Ставки на победу хозяев принимаются по символическому коэффициенту 1.10, ничья в линии БК Лига Ставок идет по котировке 9.30, а победа «Маритиму» оценивается в 20.00.

Аналитики также убеждены, что в Лиссабоне команды продемонстрируют результативный футбол. Пари на ТБ (2,5) гола можно заключить по коэффициенту 1.35, против котировки 2.90 на ТМ(2,5) гола.

Форма команд

«Бенфика» находится в превосходной форме, выиграв все 13 в новом сезоне. В португальской лиге клуб из Лиссабона единолично возглавляет турнирную таблицу, обыграв в прошлом туре «Фамаликан» со скромным счетом (1:0).

Параллельной «Бенфика» побеждает на групповой стадии Лиги чемпионов. После ожидаемого успеха в домашней игре с «Маккаби» из Хайфы (2:0), «орлы» успешно съездили в Турин, где им удалось заработать три очка на поле «Ювентуса» (2:1).

«Маритиму» проиграл все шесть матчей в чемпионате Португалии, прочно обосновавшись на дне турнирной таблицы. В предыдущем туре команда не смогла набрать очки в домашнем противостоянии с «Жил Висенте» (1:2). Выделим, что у гостей предстоящей игры худшая оборона в лиге, пропустившая 17 голов.

Информация для ставок

«Бенфика» побеждала в 16 последних матчах с «Маритиму» на своем поле

Серия поражений «Маритиму» в чемпионате длится 7 поединков

«Бенфика» не пропускала голы в 3 из последних 5 домашних матчей

Прогноз

У «Маритиму» очень мало шансов избежать крупного поражения на поле «Бенфики», которая на старте сезона демонстрирует феноменальные результаты. Рекомендуем поставить на фору (-2) гола в пользу «Бенфики» по коэффициенту 1.60 в БК Лига Ставок.