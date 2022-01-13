«Бенфика» — «Морейренсе». Прогноз на матч чемпионата Португалии (15.01.2022)

Ставки букмекеров
Эксперты не верят в успех гостей предстоящего матча. Ставки на победу «Бенфики» линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 1.18, а шансы «Морейренсе» набрать три очка оцениваются в 15.00. Заключить пари на ничейный исход противостояния можно по котировке 7.10.
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завтра, 21:00
Анализ линии голов говорит о том, что в этой встрече будет зафиксирован результативный счет. Поставить на ТБ(2,5) мячей можно по котировке 1.50, ТМ(2,5) – 2.45.
Форма команд
«Бенфика» пребывает на третьем месте в чемпионате Португалии. За 17 проведенных туров коллектив из Лиссабона пополнил счет на 40 очков, одержав 13 победы и одну ничью. Два из трех поражений в лиге «орлы» допустили в пяти прошлых турах, уступи «Порту» (0:3) и «Спортингу» (1:3), но в предыдущем матче первенства «Бенфика» смогла уверенно победить дома «Пасуш де Феррейру» (2:0).
«Морейренсе» сигнализирует нам с 15-й строчки общего зачета португальской лиги. В текущем сезоне клуб одержал три победы и шесть ничьих, проиграв восемь раз своим соперникам. При этом команда поднялась из зоны прямого вылета благодаря последним успехам, которые она оформила в противостояниях с «Эшторилом» (4:1) и «Визелой» (1:0), а между этими играми случилось поражение от «Тонделы» (1:2) в гостях.
Информация для ставок
- «Бенфика» не уступала в 12 из прошлых 13 домашних матчей против «Морейренсе»
- В 9 гостевых матчах чемпионата игроки «Морейренсе» допустили 5 поражений
- «Морейренсе» забил шесть голов в 9 выездных поединках чемпионата Португалии
Прогноз
Статус фаворита, который букмекеры отдают хозяевам поля, вполне оправдан. «Бенфика» успешно проводит домашние матчи против «Морейренсе», а еще клубу из Лиссабона нельзя терять очки, чтобы еще больше не отстать от лидеров. Предлагаем комбинированную ставку на эту игру – победа «Бенфики» и ТБ(2,5) голов. В линии БК Фонбет такой исход идет по коэффициенту 1.60.