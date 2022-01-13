«Бенфика» — «Морейренсе». Прогноз на матч чемпионата Португалии (15.01.2022)

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вчера, 11:22

Ставки букмекеров

Эксперты не верят в успех гостей предстоящего матча. Ставки на победу «Бенфики» линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 1.18, а шансы «Морейренсе» набрать три очка оцениваются в 15.00. Заключить пари на ничейный исход противостояния можно по котировке 7.10.

Анализ линии голов говорит о том, что в этой встрече будет зафиксирован результативный счет. Поставить на ТБ (2,5) мячей можно по котировке 1.50, ТМ(2,5) – 2.45.

Форма команд

«Бенфика» пребывает на третьем месте в чемпионате Португалии. За 17 проведенных туров коллектив из Лиссабона пополнил счет на 40 очков, одержав 13 победы и одну ничью. Два из трех поражений в лиге «орлы» допустили в пяти прошлых турах, уступи «Порту» (0:3) и «Спортингу» (1:3), но в предыдущем матче первенства «Бенфика» смогла уверенно победить дома «Пасуш де Феррейру» (2:0).

«Морейренсе» сигнализирует нам с 15-й строчки общего зачета португальской лиги. В текущем сезоне клуб одержал три победы и шесть ничьих, проиграв восемь раз своим соперникам. При этом команда поднялась из зоны прямого вылета благодаря последним успехам, которые она оформила в противостояниях с «Эшторилом» (4:1) и «Визелой» (1:0), а между этими играми случилось поражение от «Тонделы» (1:2) в гостях.

Информация для ставок

«Бенфика» не уступала в 12 из прошлых 13 домашних матчей против «Морейренсе»

В 9 гостевых матчах чемпионата игроки «Морейренсе» допустили 5 поражений

«Морейренсе» забил шесть голов в 9 выездных поединках чемпионата Португалии

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