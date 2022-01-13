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«Бенфика» — «Морейренсе». Прогноз на матч чемпионата Португалии (15.01.2022)

вчера, 11:22

Ставки букмекеров

Эксперты не верят в успех гостей предстоящего матча. Ставки на победу «Бенфики» линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 1.18, а шансы «Морейренсе» набрать три очка оцениваются в 15.00. Заключить пари на ничейный исход противостояния можно по котировке 7.10.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.187.5916.11
Фонбет 1.18 6.90 16.00
Мелбет 1.19 7.20 14.50

Анализ линии голов говорит о том, что в этой встрече будет зафиксирован результативный счет. Поставить на ТБ(2,5) мячей можно по котировке 1.50, ТМ(2,5) – 2.45.

Форма команд

«Бенфика» пребывает на третьем месте в чемпионате Португалии. За 17 проведенных туров коллектив из Лиссабона пополнил счет на 40 очков, одержав 13 победы и одну ничью. Два из трех поражений в лиге «орлы» допустили в пяти прошлых турах, уступи «Порту» (0:3) и «Спортингу» (1:3), но в предыдущем матче первенства «Бенфика» смогла уверенно победить дома «Пасуш де Феррейру» (2:0).

«Морейренсе» сигнализирует нам с 15-й строчки общего зачета португальской лиги. В текущем сезоне клуб одержал три победы и шесть ничьих, проиграв восемь раз своим соперникам. При этом команда поднялась из зоны прямого вылета благодаря последним успехам, которые она оформила в противостояниях с «Эшторилом» (4:1) и «Визелой» (1:0), а между этими играми случилось поражение от «Тонделы» (1:2) в гостях.

Информация для ставок

  • «Бенфика» не уступала в 12 из прошлых 13 домашних матчей против «Морейренсе»
  • В 9 гостевых матчах чемпионата игроки «Морейренсе» допустили 5 поражений
  • «Морейренсе» забил шесть голов в 9 выездных поединках чемпионата Португалии

Прогноз

Статус фаворита, который букмекеры отдают хозяевам поля, вполне оправдан. «Бенфика» успешно проводит домашние матчи против «Морейренсе», а еще клубу из Лиссабона нельзя терять очки, чтобы еще больше не отстать от лидеров. Предлагаем комбинированную ставку на эту игру – победа «Бенфики» и ТБ(2,5) голов. В линии БК Фонбет такой исход идет по коэффициенту 1.60.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.50 2.07 1.80
Мелбет 2.52 1.50
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:18
Победа команды "Бенфики" в этом матче. Удачи
dabh555x3btb
dabh555x3btb
вчера в 14:15
Футбольный клуб «Бенфика» выиграет матч.
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