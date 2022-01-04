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«Бенфика» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз на матч чемпионата Португалии (09.01.2022)

04 января 2022, 12:03

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет убеждены, что «Бенфика» одержит победу в этой игре. Ставки с таким условием принимаются по коэффициенту 1.15. Поставить на ничью можно по котировке 7.80, а шансы «Пасуш де Феррейры» отпраздновать победу оцениваются в 18.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.207.0816.72
Мелбет 1.22 6.55 13.50

Если рассматривать линию голов, то здесь очевидное преимущество на стороне результативного исхода. Ставки ТБ(2,5) можно сыграть по котировке 1.49, ТМ(2,5) – 2.54.

Форма команд

«Бенфика» уже прилично отстала от лидеров португальской лиги. Клуб из Лиссабона идет третьим в общем зачете, находясь на расстоянии семи очков от «Порту» и «Спортинга».

При этом «Бенфика» дважды кряду уступила «Порту». Сначала «орлы» проиграли сопернику на стадии 1/8 финала Кубка Португалии (0:3), а затем не набрали очки на поле оппонента в очередном туре чемпионата.

«Пасуш де Феррейра» смогла улучшить турнирное положение, поднявшись на десятое место в общем зачете. Такой прорыв команды обеспечили две победы кряду в чемпионате, которые она оформила в противостояниях с «Тонделой» (1:0) и «Санта Кларой» (2:1). Отметим, что прежде гости грядущего поединка потерпели четыре поражения кряду в лиге.

Информация для ставок

  • «Бенфика» побеждала соперника в 8 прошлых очных встречах
  • «Бенфика» забивала минимум 4 гола в 2 предыдущих матчах с соперником
  • «Пасуш де Феррейра» проиграла в 10 предыдущих матчах на поле «Бенфики»

Прогноз

«Бенфика» стабильно громит «Пасуш де Феррейру» на домашней арене. Вот и сейчас клуб из Лиссабона обязан уверенно побеждать оппонента, чтобы еще больше не отстать от лидеров турнирной таблицы. Рекомендуем ставку на фору (-1,5) гола в пользу хозяев, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.52.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.42 1.60 1.88 1.93
Мелбет 2.30 1.59
Все комментарии
zs6quh9z49fz
zs6quh9z49fz
04 января в 18:47
Футбольный клуб «Бенфика» выиграет матч.
cu24faapta28
cu24faapta28
04 января в 17:46
Футбольный клуб «Бенфика» одержит победу.
Gahi
Gahi
04 января в 12:31
Победа команды "Бенфики" в этом матче. Удачи
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