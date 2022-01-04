«Бенфика» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз на матч чемпионата Португалии (09.01.2022)

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04 января 2022, 12:03

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Фонбет убеждены, что «Бенфика» одержит победу в этой игре. Ставки с таким условием принимаются по коэффициенту 1.15. Поставить на ничью можно по котировке 7.80, а шансы «Пасуш де Феррейры» отпраздновать победу оцениваются в 18.00.

Если рассматривать линию голов, то здесь очевидное преимущество на стороне результативного исхода. Ставки ТБ (2,5) можно сыграть по котировке 1.49, ТМ(2,5) – 2.54.

Форма команд

«Бенфика» уже прилично отстала от лидеров португальской лиги. Клуб из Лиссабона идет третьим в общем зачете, находясь на расстоянии семи очков от «Порту» и «Спортинга».

При этом «Бенфика» дважды кряду уступила «Порту». Сначала «орлы» проиграли сопернику на стадии 1/8 финала Кубка Португалии (0:3), а затем не набрали очки на поле оппонента в очередном туре чемпионата.

«Пасуш де Феррейра» смогла улучшить турнирное положение, поднявшись на десятое место в общем зачете. Такой прорыв команды обеспечили две победы кряду в чемпионате, которые она оформила в противостояниях с «Тонделой» (1:0) и «Санта Кларой» (2:1). Отметим, что прежде гости грядущего поединка потерпели четыре поражения кряду в лиге.

Информация для ставок

«Бенфика» побеждала соперника в 8 прошлых очных встречах

«Бенфика» забивала минимум 4 гола в 2 предыдущих матчах с соперником

«Пасуш де Феррейра» проиграла в 10 предыдущих матчах на поле «Бенфики»

Прогноз

«Бенфика» стабильно громит «Пасуш де Феррейру» на домашней арене. Вот и сейчас клуб из Лиссабона обязан уверенно побеждать оппонента, чтобы еще больше не отстать от лидеров турнирной таблицы. Рекомендуем ставку на фору (-1,5) гола в пользу хозяев, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.52.