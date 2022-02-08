«Бенфика» — «Санта Клара». Прогноз на матч чемпионата Португалии (12.02.2022)

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вчера, 11:13

Ставки букмекеров

Эксперты считают, что «Бенфика» наберет три очка по итогам данного противостояния. Ставки на победу хозяев поля букмекерская компания Фонбет предлагает сыграть по коэффициенту 1.25. Ставки на ничью идут по котировке 5.70, а побед «Санта Клары» можно заиграть за 12.00.

Если рассматривать линию голов, то в ней очевидное преимущество на стороне результативного формата противостояния. Исход ТБ (2,5) можно сыграть по котировке 1.62, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Бенфика» проводит неоднозначный сезон в чемпионате Португалии. Клуб из Лиссабона идет третьим в общем зачете, отставая от лидера уже н 12 баллов.

По ходу розыгрыша лиги «орлы» оформили 15 побед и две ничьи, проиграв четыре поединка своим оппонентам. При этом в минувшем туре чемпионата «Бенфика» в результативном матче победила «Тонделу» (3:1), а до этого команда уступила «Спортинг» в финале Кубка португальской лиги (1:2).

«Санта Клара» сейчас в неплохой форме. Это подтверждает серия без поражений, которая длиться пять туров в чемпионате Португалии. В данный период клуб одержал три победы и две ничьи, а в предыдущем туре была зафиксирована результативная ничья на поле «Жил Висете» (2:2).

Отметим, что в общем зачете «Санта Клара» поднялась на десятое место рейтинга, установив такие показатели успешности: по шесть побед и ничейных результатов, при девяти поражениях.

Информация для ставок

«Санта Клара» забивала минимум 2 гола в 5 прошлых матчах лиги

«Санта Клара» не побеждала в 9 из прошлых 10 гостевых матчей чемпионата

В 2 предыдущих очных встречах соперников сыграла ставка ТБ (2,5) голов

Прогноз