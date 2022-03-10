«Бенфика» — «Визела». Прогноз на матч чемпионата Португалии (11.03.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры практически не оставляют шансом гостям этой игры. Поставить на победу «Бенфики» компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.20. Для сравнения победа «Визелы» играется по котировке 10.00, а на ничью можно поставить з 6.00.
|
- : -
завтра, 23:15
Аналитики также убеждены в результативном исходе грядущей встречи. Ставки на ТБ(2,5) голов принимаются по котировке 1.45, ТМ(2,5) идет по цене 2.50.
Форма команд
На данный момент «Бенфика» занимает третье место чемпионата, набрав 57 баллов. С таким результатом клуб из Лиссабона отстает от второго «Спортинга» на четыре очка и от лидера «Порту» на 10.
За 25 проведенных туров «Бенфика» организовала 18 побед и три ничьи, проиграв четыре встречи своим оппонентам. При этом в двух минувших турах лиги «орлы» показали максимальные результаты, обыграв «Виторию» (3:0) и «Портимоненси» (2:1), а в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов португальский коллектив избежал домашнего поражения от «Аякса» (2:2).
«Визела» сейчас базируется на 14-й строчке рейтинга. В активе команды числится пять побед и девять ничьих, что суммарно принесло ей 24 очка и преимущество над зоной прямого вылета в виде четырех баллов.
При этом «Визела» за четыре прошлых игры чемпионата набрала лишь один балл, разойдясь дома миром с «Портимоненси» (1:1). Также в данной серии клуб проиграл «Санта Кларе» (1:3), «Пасуш де Феррейре» (1:2) и «Жил Висенте» (0:1).
Информация для ставок
- «Бенфика» сыграла на ТБ(2,5) голов в 6 прошлых матчах лиги
- «Бенфика» забивала минимум 2 гола в 5 предыдущих турах чемпионата
- «Визела» проиграла в 3 последних матчах против «Бенфики»
Прогноз
В этой игре резонно воспользоваться комбинированной ставкой на победу «Бенфики» и ТБ(2,5) голов. Такой исход в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.65.