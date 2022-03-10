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«Бенфика» — «Визела». Прогноз на матч чемпионата Португалии (11.03.2022)

сегодня, 14:39
Бенфика

Ставки букмекеров

Букмекеры практически не оставляют шансом гостям этой игры. Поставить на победу «Бенфики» компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.20. Для сравнения победа «Визелы» играется по котировке 10.00, а на ничью можно поставить з 6.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.246.3812.82
Мелбет 1.25 6.35 11.50
1XBET 1.25 6.35 11.50
BetBoom 1.26 6.07 10.94

Аналитики также убеждены в результативном исходе грядущей встречи. Ставки на ТБ(2,5) голов принимаются по котировке 1.45, ТМ(2,5) идет по цене 2.50.

Форма команд

На данный момент «Бенфика» занимает третье место чемпионата, набрав 57 баллов. С таким результатом клуб из Лиссабона отстает от второго «Спортинга» на четыре очка и от лидера «Порту» на 10.

За 25 проведенных туров «Бенфика» организовала 18 побед и три ничьи, проиграв четыре встречи своим оппонентам. При этом в двух минувших турах лиги «орлы» показали максимальные результаты, обыграв «Виторию» (3:0) и «Портимоненси» (2:1), а в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов португальский коллектив избежал домашнего поражения от «Аякса» (2:2).

«Визела» сейчас базируется на 14-й строчке рейтинга. В активе команды числится пять побед и девять ничьих, что суммарно принесло ей 24 очка и преимущество над зоной прямого вылета в виде четырех баллов.

При этом «Визела» за четыре прошлых игры чемпионата набрала лишь один балл, разойдясь дома миром с «Портимоненси» (1:1). Также в данной серии клуб проиграл «Санта Кларе» (1:3), «Пасуш де Феррейре» (1:2) и «Жил Висенте» (0:1).

Информация для ставок

  • «Бенфика» сыграла на ТБ(2,5) голов в 6 прошлых матчах лиги
  • «Бенфика» забивала минимум 2 гола в 5 предыдущих турах чемпионата
  • «Визела» проиграла в 3 последних матчах против «Бенфики»

Прогноз

В этой игре резонно воспользоваться комбинированной ставкой на победу «Бенфики» и ТБ(2,5) голов. Такой исход в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.61 1.50 2.07 1.83
Мелбет 2.57 1.48
1XBET 2.57 1.48
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 18:33
Победа команды "Бенфики" с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
сегодня в 14:52
"Орлы" переживают непростой сезон и совершенно не претендуют на чемпионство. Минимальные победы над Портимоненше и Санта Кларой, ничья с Боавиштой, неожиданное поражение на своем поле от Жил Весенте как доказательство нестабильности. Не определилось руководство и с главным тренером. Хозяева продолжают бороться за Лигу Чемпионов сезона нынешнего и следующего и только удачное выступление может спасти сезон. Впереди ответная игра с Аяксом. И ставка будет сделана на матч с голландцами. "Орлы" хорошо выглядят перед своими болельщиками, много забивает, но с разницей более чем в два мяча в чемпионате Португалии выиграла лишь дважды.Для Визелы, впервые попавшей в элиту португальского футбола спустя почти сорок лет, нахождение на 14-й позиции на данный момент уже может считаться успехом. Правда, суровая борьба за выживание только впереди. От зоны прямого вылета всего команду отделят всего четыре балла. "Орлы" и правда в этом сезоне не похожи на хищную команду в чемпионате. Мастерства не потерять очки с таким противником хватит, но перед игрой с Аяксом вести разговор о какой-то разгромной победе не стоит. Она ничего не даст с турнирной точки зрения, если только поднимет моральный дух исполняющему обязанности главного тренера. Игра Бенфики не всегда стабильна, за пять последних туров пропущено пять мячей. Стоит рассмотреть плюсовую фору Визелы в два гола.
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