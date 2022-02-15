«Боавишта» — «Бенфика». Прогноз на матч чемпионата Португалии (18.02.2022)

Ставки букмекеров
Линия, которую на этот матч открыл компания Фонбет, выглядит так: победа «Боавишты» идет по коэффициенту 7.80, ничья находится на отметке 4.70, а победа «Бенфики» доступа по котировке 1.40.
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18 февраля 2022, 23:15
пятница
Вместе с тем аналитики убеждены, что команды продемонстрируют результативный футбол. Заключить пари на ТБ(2,5) голов можно по котировке 1.67, ТМ(2,5) – 2.20.
Форма команд
За 22 проведенных тура в чемпионате Португалии «Боавишта» заработала 21 балл. С таким результатом клуб занимает 12-е место в рейтинге, показав следующие цифры: три победы, 12 ничьих и семь поражений.
Отметим, что «Боавишта» не выигрывала в семи последних матчах лиги, но шесть игр в данной серии клуб свел к мировым исходам, а в двух прошлых поединках фиксировались результативные ничьи с «Визелой» (2:2) и «Портимоненси» (1:1).
«Бенфика» сигнализирует с третьего места чемпионата, пополнив счет на 50 баллов. С таким показателем клуб из Лиссабона уступает лидеру десять очков, а дистанция от второй позиции составляет четыре зачетных пункта.
При этом «орлы» одержали две победы кряду в лиге, последовательно обыграв «Тонделу» (3:1) и «Санта Клару» (2:1). Этим успехам команды предшествовало поражение от «Жил Висенте» (1:2) в чемпионате и проигранный финал Кубка португальской лиги «Спортингу» (1:2).
Информация для ставок
- «Боавишта» сыграла вничью в 6 из последних 7 матчей лиги
- «Бенфика» не проигрывала в 18 из прошлых 20 гостевых поединков чемпионата
- «Бенфика» сыграла на ТБ(2,5) голов в 3 предыдущих турах португальской лиги
Прогноз
Четыре из прошлых пяти очных встреч команд завершались результативно. Кроме того, «Бенфика» обыгрывала «Боавишту» по итогам двух из предыдущих трех матчей на поле соперника. Воспользуемся комбинированной ставкой на победу гостей и ТБ(2.5) голов по коэффициенту 1.95 в БК Фонбет.