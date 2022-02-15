«Боавишта» — «Бенфика». Прогноз на матч чемпионата Португалии (18.02.2022)

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вчера, 17:19

Ставки букмекеров

Линия, которую на этот матч открыл компания Фонбет, выглядит так: победа «Боавишты» идет по коэффициенту 7.80, ничья находится на отметке 4.70, а победа «Бенфики» доступа по котировке 1.40.

Вместе с тем аналитики убеждены, что команды продемонстрируют результативный футбол. Заключить пари на ТБ (2,5) голов можно по котировке 1.67, ТМ(2,5) – 2.20.

Форма команд

За 22 проведенных тура в чемпионате Португалии «Боавишта» заработала 21 балл. С таким результатом клуб занимает 12-е место в рейтинге, показав следующие цифры: три победы, 12 ничьих и семь поражений.

Отметим, что «Боавишта» не выигрывала в семи последних матчах лиги, но шесть игр в данной серии клуб свел к мировым исходам, а в двух прошлых поединках фиксировались результативные ничьи с «Визелой» (2:2) и «Портимоненси» (1:1).

«Бенфика» сигнализирует с третьего места чемпионата, пополнив счет на 50 баллов. С таким показателем клуб из Лиссабона уступает лидеру десять очков, а дистанция от второй позиции составляет четыре зачетных пункта.

При этом «орлы» одержали две победы кряду в лиге, последовательно обыграв «Тонделу» (3:1) и «Санта Клару» (2:1). Этим успехам команды предшествовало поражение от «Жил Висенте» (1:2) в чемпионате и проигранный финал Кубка португальской лиги «Спортингу» (1:2).

Информация для ставок

«Боавишта» сыграла вничью в 6 из последних 7 матчей лиги

«Бенфика» не проигрывала в 18 из прошлых 20 гостевых поединков чемпионата

«Бенфика» сыграла на ТБ (2,5) голов в 3 предыдущих турах португальской лиги

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