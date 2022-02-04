«Боавишта» — «Визела». Прогноз на матч Лиги 1 (06.02.2022)

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вчера, 16:00

Ставки букмекеров

Эксперты считают, что у хозяев больше шансов в этой встрече. Поставить на победу «Боавишты» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.18, тогда, как победа «Визелы» идет в линии по котировке 3.35, а за ничью выставлена цена 3.40.

Аналитики также склоняются к тому, что поединок будет низовым. Ставки на ТМ(2,5) голов можно сыграть по котировке 1.75, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Боавишта» на 14 месте португальского чемпионата. За 20 туров команда смогла организовать 19 очков, показав такие цифры: три победы, 10 ничьих и семь поражений. Как видим, в половине поединков текущего розыгрыша лиги клуб расходится миром со своими соперниками.

При этом в четырех предыдущих домашних матчах лиги «Боавишта» не уступала своим соперникам, а в предыдущем туре первенства команда не набрала очки по итогам гостевой игры против «Санта Клары» (1:2).

«Визела» занимает 11 место португальской лиги, набрав 22 балла за 20 туров. Команда устремилась вверх по турнирной таблице после двух побед кряду, которые ей удалось оформить по итогам противостояний с «Виторией» (3:2) и «Тонделой» (3:2).

Если рассматривать гостевую успешность «Визелы» в этом чемпионате, то в девяти матчах вне родных стен команда дважды победила, трижды сыграла вничью и четыре раза проиграла.

Информация для ставок

«Боавишта» сыграла на ТМ(2,5) голов в 8 из прошлых 9 домашних матчей

Соперники сыграли на ТМ(2,5) голов в 8 из предыдущих 9 очных встреч

«Визела» не проигрывала в 9 предыдущих поединках против «Боавишты»

Прогноз

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Боавиште», но «Визела» находится в неплохой форме. При этом у гостей положительная статистика очных встреч с соперником, поэтому рекомендуем воспользоваться ставкой на Х2 по коэффициенту 1.68 в БК Фонбет.