«Брага» — «Бенфика». Прогноз на матч чемпионата Португалии (30.12.2022)

Ставки букмекеров
У «Бенфики» больше шансов на успех в этом матче. Так считают букмекеры, предлагающие поставить на победу гостей по коэффициенту 1.71. Для сравнения, победа «Браги» играется по котировке 4.70, а ничья оценивается в 3.90.
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31 декабря 2022, 00:15
суббота
Если анализировать линию голов от БК Лига Ставок, то здесь перевес на стороне результативного исхода. Заключить пари на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.70, ТМ(2,5) – 2.10.
Форма команд
«Брага» в целом успешно проводит сезон в португальской лиге. По итогам 13 сыгранных туров «оружейники» накопили 28 баллов, расположившись на третьем месте рейтинга. В четырех предыдущих турах чемпионата футболисты «Браги» смогли победить «Портимоненсе» (2:1), «Жил Висенте» (1:0) и «Эшторил» (2:0), а поражение от «Каса Пиа» стало третьим для клуба в чемпионате.
«Бенфика» практически не теряет очки в португальской лиге, занимая первое место рейтинга. Клуб из Лиссабона выиграл 12 из 13 матчей чемпионата, допустив только одну ничейную встречу. В последнем матче первенства «орлы» уверенно обыграли на домашней арене «Жил Висенте» (3:1). Также отметим, что у «Бенфики» лучшая атака лиги (37 забитых голов) и самая надежная защита (семь пропущенных мячей).
Информация для ставок
- Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 5 из прошлых 7 очных матчей
- Ставка ТБ(2,5) гола прошла в 9 из 13 матчей «Бенфики» в лиге
- «Брага» сыграла на ТБ(2,5) гола в 7 из 13 поединков чемпионата
Прогноз
Все идет к тому, что «Брага» и «Бенфика» проведут результативный матч. Предлагаем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.