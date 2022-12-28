Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболПортугалия. Примейра 2022/2023

«Брага» — «Бенфика». Прогноз на матч чемпионата Португалии (30.12.2022)

вчера, 14:35
Бенфика

Ставки букмекеров

У «Бенфики» больше шансов на успех в этом матче. Так считают букмекеры, предлагающие поставить на победу гостей по коэффициенту 1.71. Для сравнения, победа «Браги» играется по котировке 4.70, а ничья оценивается в 3.90.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.814.161.72
1XBET 4.42 3.94 1.73

Если анализировать линию голов от БК Лига Ставок, то здесь перевес на стороне результативного исхода. Заключить пари на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.70, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Брага» в целом успешно проводит сезон в португальской лиге. По итогам 13 сыгранных туров «оружейники» накопили 28 баллов, расположившись на третьем месте рейтинга. В четырех предыдущих турах чемпионата футболисты «Браги» смогли победить «Портимоненсе» (2:1), «Жил Висенте» (1:0) и «Эшторил» (2:0), а поражение от «Каса Пиа» стало третьим для клуба в чемпионате.

«Бенфика» практически не теряет очки в португальской лиге, занимая первое место рейтинга. Клуб из Лиссабона выиграл 12 из 13 матчей чемпионата, допустив только одну ничейную встречу. В последнем матче первенства «орлы» уверенно обыграли на домашней арене «Жил Висенте» (3:1). Также отметим, что у «Бенфики» лучшая атака лиги (37 забитых голов) и самая надежная защита (семь пропущенных мячей).

Информация для ставок

  • Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 5 из прошлых 7 очных матчей
  • Ставка ТБ(2,5) гола прошла в 9 из 13 матчей «Бенфики» в лиге
  • «Брага» сыграла на ТБ(2,5) гола в 7 из 13 поединков чемпионата

Прогноз

Все идет к тому, что «Брага» и «Бенфика» проведут результативный матч. Предлагаем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.70 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.17 1.75 1.69 2.26
Лига Ставок 2.61 1.41 1.87 1.87 1.47 2.44
1XBET 2.11 1.77
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:10
Бенфика должна победить и тб 2,5
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 