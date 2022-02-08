«Брага» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз на матч чемпионата Португалии (12.02.2022)

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вчера, 10:42

Ставки букмекеров

«Брага» идет неоспоримым фаворитом этой игры. Ставки на победу хозяев поля в линии букмекерской контры Фонбет доступны по коэффициенту 1.37. Для сравнения победа «Пасуш де Феррейрый» оценивается в 8.50, а на ничью можно поставит по котировке 4.90.

Специалисты также ожидают от команд результативного исхода. Ставки на ТБ (2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.77, ТМ(2,5) – 2.05.

Форма команд

«Брага» идет четвертой в чемпионате, набрав 38 баллов. За 21 проведенный тур «оружейники» оформили 11 побед и пять раз сыграли вничью, допустив пять поражений от соперников.

При этом «Брага» выиграла только два из прошлых пяти матчей в лиги. После успешных игр против «Спортинга» (2:1) и «Морейренсе» (2:0) клуб проиграл на выезде «Витории» (1:2). Отметим, что за 11 домашних поединков чемпионата хозяева пропустили только девять голов, забив соперникам 11 мячей.

«Пасуш де Феррейра» занимает 12 место рейтинга. Девять ид 21 матчей чемпионата в текущем сезоне клуб завершил вничью. Еще в четырех поединках команда добилась побед, проиграв восемь раз своим оппонентам.

Отметим, что в четырех прошлых турах лиги «Пасуш де Феррейра» неизменно делила очки с оппонентами. Ими были «Портимоненси» (1:1), «Эшторил» (0:0), «Боавишта» (1:1) и «Фамаликау» (0:0).

Информация для ставок

В 5 из прошлых 6 домашних матчей «Браги» сыграла ставка ТМ(2,5)

«Пасуш де Феррейра» сыграл на ТМ(2,5) в 5 предыдущих турах лиги

В 4 из прошлых 5 очных встреч соперников больше двух голов не забивалось

Прогноз

«Брага», безусловно, оправданный фаворит данной встречи, но крупной победы хозяева поля вряд ли добьются. «Пасуш де Феррейра» действует в прагматичном стиле, стабильно завершая матчи португальской лиги в низовом формате. Поэтому, воспользуемся ставкой на ТМ(3) голов по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.