«Брага» — «Жил Висенте». Прогноз на матч чемпионата Португалии (13.03.2022)

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вчера, 11:13

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом этой встречи эксперты видят «Брагу». Поставить на победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.83. При этом шансы «Жил Висенте» набрать три очка оцениваются в 4.40, а ничья доступна по котировке 3.60.

Аналитики также склоняются к низовому формату противостояния. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по котировке 1.75, ТБ (2,5) – 1.98.

Форма команд

«Брага» уверенно удерживает четвертое место чемпионата. На счету клуба 46 баллов, которые он заработал за счет 13 побед и семи ничьих. Еще в пяти матчах лиги «оружейники» допускали поражения, а разница забитых и пропущенных голов установлена на отметках 41:24.

Стоит выделить, что «Брага» не уступала в четырех прошлых турах лиги – две ничьи и две победы, а в минувший четверг команда добилась домашней победы над «Монако» (2:0) в первой игре 1/8 финала Лиги Европы.

Футболисты «Жил Висенте» заметно преуспели в 2022 году. Серия команды без поражений в лиге длиться 10 туров, что позволило ей прочно обосноваться на пятой позиции рейтинга.

В общей сложности клуб заработал 42 очка — 11 побед и девять ничьих, допустив пять поражений в текущем розыгрыше лиги. Выделим, что два предыдущих матча чемпионат игроки «Жил Висенте» свели к мировым исходам – «Эшторил» (0:0) и «Порту» (1:1).

Информация для ставок

«Брага» не проигрывала в 14 прошлых матчах на своем поле против «Жил Висенте»

«Жил Висенте» не проигрывал в 10 предыдущих гостевых матчах лиги

«Брага» и «Жил Висенте» обменивались голами в 2 из прошлых 4 очных встреч

Прогноз

В данном противостоянии надежно выглядит ставка на «обе забьют – да». В линии БК Фонбет такой исход идет по коэффициенту 1.80.