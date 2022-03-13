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«Брага» — «Жил Висенте». Прогноз на матч чемпионата Португалии (13.03.2022)

вчера, 11:13
Брага

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом этой встречи эксперты видят «Брагу». Поставить на победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.83. При этом шансы «Жил Висенте» набрать три очка оцениваются в 4.40, а ничья доступна по котировке 3.60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.043.473.99
Мелбет 1.73 3.92 5.00
1XBET 1.79 3.88 4.34

Аналитики также склоняются к низовому формату противостояния. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по котировке 1.75, ТБ(2,5) – 1.98.

Форма команд

«Брага» уверенно удерживает четвертое место чемпионата. На счету клуба 46 баллов, которые он заработал за счет 13 побед и семи ничьих. Еще в пяти матчах лиги «оружейники» допускали поражения, а разница забитых и пропущенных голов установлена на отметках 41:24.

Стоит выделить, что «Брага» не уступала в четырех прошлых турах лиги – две ничьи и две победы, а в минувший четверг команда добилась домашней победы над «Монако» (2:0) в первой игре 1/8 финала Лиги Европы.

Футболисты «Жил Висенте» заметно преуспели в 2022 году. Серия команды без поражений в лиге длиться 10 туров, что позволило ей прочно обосноваться на пятой позиции рейтинга.

В общей сложности клуб заработал 42 очка — 11 побед и девять ничьих, допустив пять поражений в текущем розыгрыше лиги. Выделим, что два предыдущих матча чемпионат игроки «Жил Висенте» свели к мировым исходам – «Эшторил» (0:0) и «Порту» (1:1).

Информация для ставок

  • «Брага» не проигрывала в 14 прошлых матчах на своем поле против «Жил Висенте»
  • «Жил Висенте» не проигрывал в 10 предыдущих гостевых матчах лиги
  • «Брага» и «Жил Висенте» обменивались голами в 2 из прошлых 4 очных встреч

Прогноз

В данном противостоянии надежно выглядит ставка на «обе забьют – да». В линии БК Фонбет такой исход идет по коэффициенту 1.80.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.56 1.55 1.83 2.06 1.42 3.01
Мелбет 2.15 1.78
1XBET 1.02 17.50
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:37
Победа команды "Брага" или ничья в этом матче. Удачи
xdnyxpga22yk
xdnyxpga22yk
вчера в 12:19
Футбольный клуб «Брага» одержит победу.
izrafel
izrafel
вчера в 11:23
В середине февраля «Брага» с минимальной разницей обыграла «Пасуш Феррейру» (2:1) и «Тонделу» (1:0). В конце зимы и начале весны она сбилась с уверенного хода – в поединках с «Санта-Кларой» и «Боавиштой» фиксировались низовые ничьи 0:0 и 1:1 соответственно. «Архиепископы» исторически и традиционно считаются четвертой силой португальского футбола. Действительно, после 25 туров хозяева с 46 очками располагаются в турнирной таблице следом за большой национальной тройкой – «Порту», «Спортинг», «Бенфика».... «Жил Висенте» на пятом месте и отстает от сегодняшнего соперника на четыре очка. После 25 туров в его статистике 11 побед, девять ничьих и пять поражений. Последняя крупная неудача «петухов» датируется 18 декабря. После проигрыша вышеупомянутому «Спортингу» они выиграли шесть раз и четырежды сыграли вничью, в том числе с лидером «Порту» (1:1).... «Жил Висенте» в прекрасной форме и белая полоса из десяти поединков – хорошее тому подтверждение. «Брага» является условным фаворитом противостояния. На мой взгляд, ее сосед по турнирной таблице не проиграет в последнем матче недели. Поэтомй мой прогноз – победа «Жил Висенте» или ничья .
myx55aphgfgr
myx55aphgfgr
вчера в 11:15
Футбольный клуб «Брага» выиграет матч.
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