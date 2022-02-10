«Эшторил» — «Тондела». Прогноз на матч Лиги 1 (12.02.2022)

1644488113

вчера, 13:15

Ставки букмекеров

Порядка 50% вероятности на успех в этом матче аналитики отдают «Эшторилу». Сыграть победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.00, а победа «Тонделы» идет по котировке 3.65. Заключить пари на ничью в данном противостоянии можно по цене 3.55.

Эксперты также отдают предпочтение результативному исходу. Ставки на ТБ (2,5) голов принимаются по котировке 1.85, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Эшторил» сигнализирует с седьмого места португальского чемпионата. В этом сезоне лиги клуб организовал шесть, девять ничьих и шесть поражений от соперников.

При этом футболисты «Эшторила» сейчас в плохой форме – серия без побед в лиге достигла семи туров, а в двух последних матчах команда делила очки с «Пасуш де Феррейро» (0:0) и «Маритиму» (0:0).

«Тондела» сейчас занимает 13 позицию португальской лиги. В активе клуб 20 очков, а преимущество над зоной прямого вылета составляет три балла. По ходу текущей кампании клуб установил такие показатели успешности: шесть побед, две ничьи и 13 поражений.

Отметим, что в трех последних турах чемпионата «Тондела» набрала только три очка. Помимо проигранных матчей с «Визелой» (2:3) и «Бенфикой» (1:3) клуб смог обыграть на выезде «Портимоненси» (2:1).

Информация для ставок

«Эшторил» не побеждал в 8 последних матчах на домашней арене

«Тондела» не проигрывала в 4 прошлых гостевых матчах всех турниров

Соперники обменивались голами в 4 из предыдущих 5 очных матчей

Прогноз

«Эшторил» и «Тондела» стабильно пропускали в предыдущих турах чемпионата Португалии. При этом обе команды не испытывают проблем с забитыми голами, в том числе и в очных встречах. Предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75.