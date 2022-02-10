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«Эшторил» — «Тондела». Прогноз на матч Лиги 1 (12.02.2022)

вчера, 13:15

Ставки букмекеров

Порядка 50% вероятности на успех в этом матче аналитики отдают «Эшторилу». Сыграть победу хозяев поля букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.00, а победа «Тонделы» идет по котировке 3.65. Заключить пари на ничью в данном противостоянии можно по цене 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.003.653.94
Фонбет 1.95 3.60 3.80
Мелбет 2.00 3.66 3.66
1XBET 2.00 3.66 3.66

Эксперты также отдают предпочтение результативному исходу. Ставки на ТБ(2,5) голов принимаются по котировке 1.85, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Эшторил» сигнализирует с седьмого места португальского чемпионата. В этом сезоне лиги клуб организовал шесть, девять ничьих и шесть поражений от соперников.

При этом футболисты «Эшторила» сейчас в плохой форме – серия без побед в лиге достигла семи туров, а в двух последних матчах команда делила очки с «Пасуш де Феррейро» (0:0) и «Маритиму» (0:0).

«Тондела» сейчас занимает 13 позицию португальской лиги. В активе клуб 20 очков, а преимущество над зоной прямого вылета составляет три балла. По ходу текущей кампании клуб установил такие показатели успешности: шесть побед, две ничьи и 13 поражений.

Отметим, что в трех последних турах чемпионата «Тондела» набрала только три очка. Помимо проигранных матчей с «Визелой» (2:3) и «Бенфикой» (1:3) клуб смог обыграть на выезде «Портимоненси» (2:1).

Информация для ставок

  • «Эшторил» не побеждал в 8 последних матчах на домашней арене
  • «Тондела» не проигрывала в 4 прошлых гостевых матчах всех турниров
  • Соперники обменивались голами в 4 из предыдущих 5 очных матчей

Прогноз

«Эшторил» и «Тондела» стабильно пропускали в предыдущих турах чемпионата Португалии. При этом обе команды не испытывают проблем с забитыми голами, в том числе и в очных встречах. Предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.98 1.43 2.02 1.88 1.58 2.47
Фонбет 1.95 1.85
Мелбет 2.03 1.87
1XBET 2.03 1.87
Все комментарии
7ctu55bqtthz
7ctu55bqtthz
вчера в 13:50
Футбольный клуб «Эшторил» одержит победу.
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