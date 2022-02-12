«Фамаликау» — «Морейренси». Прогноз на матч чемпионата Португалии (13.02.2022)

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вчера, 10:12

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет предложила такую линию на этот поединок: поставить на победу «Фамаликау» можно по коэффициенту 2.12, ничья доступна по цене 3.20, а победа «Морейренси» оценивается котировкой 3.75.

Эксперты также считают, что соперники ограничатся двумя забитыми голами в очном противостоянии. Исход ТМ(2,5) мячей идет по котировке 1.70, ТБ (2,5) – 2.15.

Форма команд

«Фамаликау» находится в зоне прямого вылета, занимая предпоследнее место чемпионата. По итогам 17-и сыгранных матчей клуб одержал три победы и восемь ничьих, допусти 10 поражений от соперников.

В предыдущем туре чемпионата «Фамаликау» уступил в гостях «Спортингу» (0:2), тем самым продлив серию без побед до четырех матчей. Отметим, что защита хозяев грядущего поединка пропустил 37 голов в чемпионате, на что атака ответила 23 результативными действиями.

«Морейренси» тоже входит в список клубов, которым светит борьба за выживание. Прямо сейчас клуб находится н 15-м месте рейтинга, имея преимущество в два балла над зоной вылета.

При этом футболистам «Морейренси» удалось одержать две победы за пять предыдущих туров, что дало возможность поправит турнирное положение. В последней игре чемпионата команда разобралась дома с «Белененсешем» (4:1).

Информация для ставок

«Фамаликау» не пропускал голы в 3 последних матчах лиги на домашней арене

В 3 последних гостевых матчах «Морейренси» сыграла ставка ТМ(2,5)

«Фамаликау» не побеждал в 9 из последних 10 домашних матчей чемпионата

Прогноз

Встреча двух претендентов на вылет вряд ли получится результативность. Учитывая необходимость набирать очки, «Фамаликау» и «Морейренси» наверняка сыграют с оглядкой н оборону. Предлагаем воспользоваться ставкой на ТМ(2,5) голов с коэффициентом 1.70.