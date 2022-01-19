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«Маритиму» — «Белененсеш». Прогноз на матч чемпионата Португалии (23.02.2022)

19 января 2022, 12:43

Ставки букмекеров

Специалисты ждут успеха хозяев в этом противостоянии. Букмекерская контора Фонбет принимает ставки на победу «Маритиму» по коэффициенту 1.78, за ничью предложена цена 3.40, а победа «Белененсеша» идет по котировке 4.70.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 1.77 3.60 4.80
Мелбет 1.81 3.54 4.72
BetBoom 1.78 3.56 4.82

Аналитики также убеждены, что команды установят лимит на забитые голы. Исход ТМ(2,5) доступен для пари по котировке 1.63, ТБ(2,5) – 2.20.

Форма команд

По итогам 18 туров чемпионата Португалии «Маритиму» набрал 23 балла. Эти результаты позволяют команде занимать девятое место в турнирной таблице.

Четыре из шести побед в лиге «Маритиму» организовал по итогам пяти минувших туров. В данный период команда допустила лишь одно поражение – от «Бенфики» (1:7) в гостях, после которого последовали выигрыши у «Визелы» (2:0), «Портимоненси» (2:1) и «Браги» (1:0).

К грядущей игре «Белененсеш» подходит в зоне вылета. В активе команды 11 очков, которые располагают ее на последнем месте чемпионата. По ходу сезона клуб одержал две победы и пять ничьих, проиграв 11 поединков своим соперникам.

При этом в двух минувших турах чемпионата «Белененсеш» очки не набирал, последовательно уступив «Порту» (1:4) и «Фамаликау» (0:1).

Информация для ставок

  • «Белененсеш» не забивал голы в 6 прошлых гостевых матчах лиги
  • В 6 предыдущих гостевых играх «Белененсеша» сыграла ставка ТМ(2,5)
  • «Маритиму» не проигрывал в 4 из предыдущих 5 домашних матчей с «Белененсешем»

Прогноз

«Маритиму» сейчас на ходу, что подтверждает гостевая победа над «Брагой». А вот «Белененсеш» находится в кризисе и стабильно терпит неудачи, не забивая в гостях. Поэтому, советуем воспользоваться ставкой на победу хозяев по коэффициенту 1.78 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.67 2.34
Все комментарии
tyry3m7ett9n
tyry3m7ett9n
19 января в 14:16
Футбольный клуб «Маритиму» одержит победу.
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