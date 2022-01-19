«Маритиму» — «Белененсеш». Прогноз на матч чемпионата Португалии (23.02.2022)

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19 января 2022, 12:43

Ставки букмекеров

Специалисты ждут успеха хозяев в этом противостоянии. Букмекерская контора Фонбет принимает ставки на победу «Маритиму» по коэффициенту 1.78, за ничью предложена цена 3.40, а победа «Белененсеша» идет по котировке 4.70.

Аналитики также убеждены, что команды установят лимит на забитые голы. Исход ТМ(2,5) доступен для пари по котировке 1.63, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

По итогам 18 туров чемпионата Португалии «Маритиму» набрал 23 балла. Эти результаты позволяют команде занимать девятое место в турнирной таблице.

Четыре из шести побед в лиге «Маритиму» организовал по итогам пяти минувших туров. В данный период команда допустила лишь одно поражение – от «Бенфики» (1:7) в гостях, после которого последовали выигрыши у «Визелы» (2:0), «Портимоненси» (2:1) и «Браги» (1:0).

К грядущей игре «Белененсеш» подходит в зоне вылета. В активе команды 11 очков, которые располагают ее на последнем месте чемпионата. По ходу сезона клуб одержал две победы и пять ничьих, проиграв 11 поединков своим соперникам.

При этом в двух минувших турах чемпионата «Белененсеш» очки не набирал, последовательно уступив «Порту» (1:4) и «Фамаликау» (0:1).

Информация для ставок

«Белененсеш» не забивал голы в 6 прошлых гостевых матчах лиги

В 6 предыдущих гостевых играх «Белененсеша» сыграла ставка ТМ(2,5)

«Маритиму» не проигрывал в 4 из предыдущих 5 домашних матчей с «Белененсешем»

Прогноз

«Маритиму» сейчас на ходу, что подтверждает гостевая победа над «Брагой». А вот «Белененсеш» находится в кризисе и стабильно терпит неудачи, не забивая в гостях. Поэтому, советуем воспользоваться ставкой на победу хозяев по коэффициенту 1.78 в БК Фонбет.