«Маритиму» — «Бенфика». Прогноз на матч чемпионата Португалии (30.04.2022)

Ставки букмекеров
«Бенфика» считается безоговорочным фаворитом этой встречи. Ставки в пользу победы гостей букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 1.48. Для сравнения победа «Маритиму» играется по цене 6.10, а за ничью выставлена котировка 4.20.
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сегодня, 19:00
Также эксперты считают, что команды смогут продемонстрировать результативный футбол. Ставки на ТБ(2,5) голов принимаются по котировке 1.70, ТМ(2,5) – 2.10.
Форма команд
Футболисты «Маритиму» заработали четыре балла в двух прошлых турах чемпионата Португалии. После поражений от «Тонделы» (1:3) и «Пасуш де Феррейры» (0:2) команда крупно победила в родных стенах «Боавишту» (4:0), а также сыграла вничью на выезде с «Санта Кларой» (2:2).
В турнирной таблице португальской лиги «Маритиму» занимает седьмое место, с такими показателями успешности: девять победных матче, 10 ничейных игр и 12 поражений.
«Бенфика» закрепилась на третьем месте португальского первенства, выбыв из чемпионской гонки. На данный момент клуб из Лиссабона отстает от второго места на восемь баллов, а от первого на 14.
После гостевого поражения от «Браги» (2:3) «Бенфика» последовательно победила «Белененсеш» (3:1) и «Спортинг» (2:0), а в минувшем туре «орлы» не оправдали статус фаворита в домашней игре с «Фамаликау» (0:0).
Информация для ставок
- «Бенфика» побеждала «Маритиму» в 3 прошлых матчах
- Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 7 из прошлых 10 очных встреч
- «Маритиму» проиграл 3 из прошлых 5 домашних матчей чемпионата
Прогноз
Регулярные проигрыши «Маритиму» во встречах с предстоящим соперником дают основание рекомендовать комбинированную ставку на победу «Бенфики» и ТБ(1.5) гола по коэффициенту 1.75 букмекерской конторе Фонбет.