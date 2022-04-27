«Маритиму» — «Бенфика». Прогноз на матч чемпионата Португалии (30.04.2022)

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27 апреля 2022, 13:54

Ставки букмекеров

«Бенфика» считается безоговорочным фаворитом этой встречи. Ставки в пользу победы гостей букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 1.48. Для сравнения победа «Маритиму» играется по цене 6.10, а за ничью выставлена котировка 4.20.

Также эксперты считают, что команды смогут продемонстрировать результативный футбол. Ставки на ТБ (2,5) голов принимаются по котировке 1.70, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

Футболисты «Маритиму» заработали четыре балла в двух прошлых турах чемпионата Португалии. После поражений от «Тонделы» (1:3) и «Пасуш де Феррейры» (0:2) команда крупно победила в родных стенах «Боавишту» (4:0), а также сыграла вничью на выезде с «Санта Кларой» (2:2).

В турнирной таблице португальской лиги «Маритиму» занимает седьмое место, с такими показателями успешности: девять победных матче, 10 ничейных игр и 12 поражений.

«Бенфика» закрепилась на третьем месте португальского первенства, выбыв из чемпионской гонки. На данный момент клуб из Лиссабона отстает от второго места на восемь баллов, а от первого на 14.

После гостевого поражения от «Браги» (2:3) «Бенфика» последовательно победила «Белененсеш» (3:1) и «Спортинг» (2:0), а в минувшем туре «орлы» не оправдали статус фаворита в домашней игре с «Фамаликау» (0:0).

Информация для ставок

«Бенфика» побеждала «Маритиму» в 3 прошлых матчах

Команды сыграли на ТБ (2,5) гола в 7 из прошлых 10 очных встреч

(2,5) гола в 7 из прошлых 10 очных встреч «Маритиму» проиграл 3 из прошлых 5 домашних матчей чемпионата

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