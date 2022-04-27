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«Маритиму» — «Бенфика». Прогноз на матч чемпионата Португалии (30.04.2022)

27 апреля 2022, 13:54
Маритиму

Ставки букмекеров

«Бенфика» считается безоговорочным фаворитом этой встречи. Ставки в пользу победы гостей букмекерская контора Фонбет принимает по коэффициенту 1.48. Для сравнения победа «Маритиму» играется по цене 6.10, а за ничью выставлена котировка 4.20.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.624.401.53
Фонбет 6.40 4.30 1.50
Мелбет 5.95 4.44 1.53
BetBoom 6.42 4.31 1.51

Также эксперты считают, что команды смогут продемонстрировать результативный футбол. Ставки на ТБ(2,5) голов принимаются по котировке 1.70, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

Футболисты «Маритиму» заработали четыре балла в двух прошлых турах чемпионата Португалии. После поражений от «Тонделы» (1:3) и «Пасуш де Феррейры» (0:2) команда крупно победила в родных стенах «Боавишту» (4:0), а также сыграла вничью на выезде с «Санта Кларой» (2:2).

В турнирной таблице португальской лиги «Маритиму» занимает седьмое место, с такими показателями успешности: девять победных матче, 10 ничейных игр и 12 поражений.

«Бенфика» закрепилась на третьем месте португальского первенства, выбыв из чемпионской гонки. На данный момент клуб из Лиссабона отстает от второго места на восемь баллов, а от первого на 14.

После гостевого поражения от «Браги» (2:3) «Бенфика» последовательно победила «Белененсеш» (3:1) и «Спортинг» (2:0), а в минувшем туре «орлы» не оправдали статус фаворита в домашней игре с «Фамаликау» (0:0).

Информация для ставок

  • «Бенфика» побеждала «Маритиму» в 3 прошлых матчах
  • Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 7 из прошлых 10 очных встреч
  • «Маритиму» проиграл 3 из прошлых 5 домашних матчей чемпионата

Прогноз

Регулярные проигрыши «Маритиму» во встречах с предстоящим соперником дают основание рекомендовать комбинированную ставку на победу «Бенфики» и ТБ(1.5) гола по коэффициенту 1.75 букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.15 1.76 1.69 2.25
Фонбет 2.15 1.70
Мелбет 2.23 1.73
Все комментарии
Gahi
Gahi
27 апреля в 20:43
Победа команды "Бенфика" и тотал больше 2,5 в этом матче.
75yb2ka46kdb
75yb2ka46kdb
27 апреля в 19:17
Футбольный клуб «Бенфика» одержит победу.
fa2wadbq8h9e
fa2wadbq8h9e
27 апреля в 14:33
Футбольный клуб «Бенфика» выиграет матч.
shlomo
shlomo
27 апреля в 14:08
Игра на три результата
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