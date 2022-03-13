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«Маритиму» — «Витория» Гимарайнш. Прогноз на матч чемпионата Португалии (13.03.2022)

вчера, 10:53
Витория

Ставки букмекеров

Эксперты не видят фаворита в этом противостоянии. Ставки на победу «Маритиму» в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 2.55, на ничью можно поставить по котировке 3.25, а победа «Витории» оценивается в 2.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.053.252.56
Фонбет 2.85 3.30 2.55
Мелбет 2.75 3.16 2.85

Вместе с тем аналитики считают, что команды ограничатся двумя забитыми голами в этой встрече. Поставить на ТМ(2,5) мячей можно по коэффициенту 1.80, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Маритиму» пребывает на восьмом месте чемпионата Португалии. В активе этой команды по восемь побед и ничьих, при девяти поражениях в пассиве, а количество забитых и пропущенных голов установлено на отметках 30:32.

Стоит отметить, что за пять предыдущих туров лиги «Маритиму» допустил только один проигрыш – дома от «Фамаликау» (0:1). Затем команда разделила очки со «Спортингом» (1:1), а также переиграла «Морейренси» (1:0).

«Витория» занимает седьмое место в общем зачете лиги, набрав 33 балла. По ходу чемпионата клуб одержал девять побед, шесть раз сыграл вничью и проиграл десять встреч своим оппонентам. Атака коллектива организовала 35 результативных ударов, а защита допустила 34 пропущенных гола.

При этом «Витория» победила в прошлом туре на домашней арене «Фамаликау» (2:1). Так команда прервала череду поражений из трех игр.

Информация для ставок

  • «Витория» сыграла на ТБ(2,5) голов в 6 из прошлых 7 матчей чемпионата
  • «Маритиму» не побеждал в 7 предыдущих матчах против «Витории»
  • В 4 из прошлых 5 гостевых матчей «Витории» фиксировался обмен голами

Прогноз

В этом матче надежно выглядит ставка с условием «обе забьют – да». В линии БК Фонбет такой исход доступен по коэффициенту 1.82.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.63 1.53 1.85 2.04 1.46 2.85
Фонбет 1.80 2.00
Мелбет 1.73 2.24
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 11:36
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
izrafel
izrafel
вчера в 10:59
«Львы Мадейры» находятся на 8-м месте в турнирной таблице. В последние два месяца они чередуют различные результаты, побеждая, играя вничью и проигрывая. ... «Витория Гимарайнш» практически выбыла из претендентов на еврокубковые позиции, находясь на 7-м месте в турнирной таблице, всего лишь на 1 очко опережая «Маритиму»... Средний тотал этого противостояния равен всего 1.82 голам, а ставка на ТБ(2.5) проходила всего лишь в четырех случаях из последних 11-ти, поэтому считаю, что пари на “низовой” тотал отлично впишется в предстоящий поединок. Будем учитывать тот факт, что перед 26-м туром и одни, и другие идут близко к зоне еврокубков, занимая позиции друг за другом, так что по потенциалу и качеству игры клубы плюс-минус равны, но вот если посмотреть на то, как “Маритиму” играет дома, а “завоеватели” проводят свои выезды, то можно увидеть сильную разницу. Поэтому первый прогноз Тм 2,5....НО... «Маритиму» в последние годы традиционно неудачно играет против «Витории Гимарайнш». В этой встрече тенденция вполне может продолжиться, так как «завоеватели» пережили кризис, и теперь должны пойти на подъём после победы в прошлом туре.... Второй прогноз: Победа «Витории Гимарайнш» с форой (0)
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