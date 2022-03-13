«Маритиму» — «Витория» Гимарайнш. Прогноз на матч чемпионата Португалии (13.03.2022)

1647158030

вчера, 10:53

Ставки букмекеров

Эксперты не видят фаворита в этом противостоянии. Ставки на победу «Маритиму» в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 2.55, на ничью можно поставить по котировке 3.25, а победа «Витории» оценивается в 2.65.

Вместе с тем аналитики считают, что команды ограничатся двумя забитыми голами в этой встрече. Поставить на ТМ(2,5) мячей можно по коэффициенту 1.80, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

«Маритиму» пребывает на восьмом месте чемпионата Португалии. В активе этой команды по восемь побед и ничьих, при девяти поражениях в пассиве, а количество забитых и пропущенных голов установлено на отметках 30:32.

Стоит отметить, что за пять предыдущих туров лиги «Маритиму» допустил только один проигрыш – дома от «Фамаликау» (0:1). Затем команда разделила очки со «Спортингом» (1:1), а также переиграла «Морейренси» (1:0).

«Витория» занимает седьмое место в общем зачете лиги, набрав 33 балла. По ходу чемпионата клуб одержал девять побед, шесть раз сыграл вничью и проиграл десять встреч своим оппонентам. Атака коллектива организовала 35 результативных ударов, а защита допустила 34 пропущенных гола.

При этом «Витория» победила в прошлом туре на домашней арене «Фамаликау» (2:1). Так команда прервала череду поражений из трех игр.

Информация для ставок

«Витория» сыграла на ТБ (2,5) голов в 6 из прошлых 7 матчей чемпионата

(2,5) голов в 6 из прошлых 7 матчей чемпионата «Маритиму» не побеждал в 7 предыдущих матчах против «Витории»

В 4 из прошлых 5 гостевых матчей «Витории» фиксировался обмен голами

Прогноз

В этом матче надежно выглядит ставка с условием «обе забьют – да». В линии БК Фонбет такой исход доступен по коэффициенту 1.82.