«Морейренси» — «Шавеш». Прогноз на матч плей-офф раунда чемпионата Португалии (29.05.2022)

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вчера, 21:05

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры отдали лишь минимальное предпочтение хозяевам поля. Поверить в ничью и загрузить на данный исход можно по коэффициенту 3.45 в БК Фонбет. Если верите в хозяев, то их победу предлагают по коэффициенту 1.9, а поставить на неожиданную победу гостей можно по коэффициенту 4.04.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.13 на ТБ 2.5 и коэффициент 1.7 на ТМ 2.5 Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Морейренси» в первой встрече пропустил быстрый гол, и было очень трудно отыграть, команда старалась создавать опасные моменты, но поразить ворота соперника так и не удалось, поражение (0:2). В домашней встрече коллектив планирует с первых минут взять мяч под свой контроль и сотворить камбэк.

«Шавеш» уверенно выглядел в первом поединке и обеспечил себе комфортный результат перед выездной игрой. Теперь команда желает защитить добытый результат и обеспечить себе прописку в элитном дивизионе на будущий сезон.

Информация для ставок

«Морейренси» проиграл четыре из пяти последних матчей

У «Шавеша» шесть побед в последних восьми играх

Три из четырех минувших очных встреч завершились результатом ТМ 2.5

Пять из семи последних домашних поединков «Морейренси» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этом поединке не стоит ожидать футбола высокого качества, большого количества опасных атак и забитых голов. «Шавеш» сосредоточится на защите ворот, а хозяева пойдут в атаку, но не факт, что смогут реализовать созданные моменты. Рекомендуем поставить на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Фонбет.