«Морейренсе» — «Спортинг». Прогноз на матч чемпионата Португалии (14.03.2022)

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вчера, 11:28

Ставки букмекеров

Компания Фонбет опубликовала такую линию на этот матч: победа «Морейренсе» играется по коэффициенту 7.50, ничья находится на отметке 4.40, а победа «Спортинга» доступна по котировке 1.40. Как видим, гостям отведен статус очевидного фаворита.

Эксперты конторы также считают, что команды продемонстрируют результативный футбол. Поставить на ТБ (2,5) голов можно по коэффициенту 1.85, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

У «Морейренсе» на счет 20 баллов. С таким показателем клуб находится в зоне прямого вылета чемпионата, занимая предпоследнее место в турнирной таблице. Команда занесла себе в актив четыре победы и восемь ничейных исходов, проиграв 13 матчей своим оппонентам.

Стоит отметить, что за четыре предыдущих тура лиги «Морейренсе» заработал только один балл, сыграв вничью с «Арокой» (1:1), а в предыдущей игре клуб уступил на домашней арене «Маритиму» (0:1).

«Спортинг» второй в общем зачете португальской лиги. У команды 61 балл, который отдаляет ее от лидера «Порту» на шесть очков. По итогам 25-и сыгранных туров чемпионата клуб из Лиссабона 19 раз обыграл соперников, четыре раза сыграл вничью и дважды уступил.

На уходящей неделе «Спортинг» закончил выступления в Лиге чемпионов, где команда проиграла «Манчестер Сити» (0:5) на домашней арене, а также сыграла вничью с соперником в Англии (0:0).

Информация для ставок

«Спортинг» не проигрывал в 22 прошлых матчах против «Морейренсе»

«Спортинг» не проигрывал в 27 из прошлых 29 гостевых поединков лиги

«Морейренсе» не забивал голы в 5 из прошлых 7 матчей чемпионата

Прогноз

В этом матче стоит рассмотреть комбинированную ставку на победу «Спортинга» и ТМ(4,5) голов. В линии букмекерской конторы Фонбет такое пари идет по коэффициенту 1.60.