«Морейренсе» — «Спортинг». Прогноз на матч чемпионата Португалии (14.03.2022)

Ставки букмекеров
Компания Фонбет опубликовала такую линию на этот матч: победа «Морейренсе» играется по коэффициенту 7.50, ничья находится на отметке 4.40, а победа «Спортинга» доступна по котировке 1.40. Как видим, гостям отведен статус очевидного фаворита.
|
- : -
сегодня, 23:15
Эксперты конторы также считают, что команды продемонстрируют результативный футбол. Поставить на ТБ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.85, ТМ(2,5) – 1.95.
Форма команд
У «Морейренсе» на счет 20 баллов. С таким показателем клуб находится в зоне прямого вылета чемпионата, занимая предпоследнее место в турнирной таблице. Команда занесла себе в актив четыре победы и восемь ничейных исходов, проиграв 13 матчей своим оппонентам.
Стоит отметить, что за четыре предыдущих тура лиги «Морейренсе» заработал только один балл, сыграв вничью с «Арокой» (1:1), а в предыдущей игре клуб уступил на домашней арене «Маритиму» (0:1).
«Спортинг» второй в общем зачете португальской лиги. У команды 61 балл, который отдаляет ее от лидера «Порту» на шесть очков. По итогам 25-и сыгранных туров чемпионата клуб из Лиссабона 19 раз обыграл соперников, четыре раза сыграл вничью и дважды уступил.
На уходящей неделе «Спортинг» закончил выступления в Лиге чемпионов, где команда проиграла «Манчестер Сити» (0:5) на домашней арене, а также сыграла вничью с соперником в Англии (0:0).
Информация для ставок
- «Спортинг» не проигрывал в 22 прошлых матчах против «Морейренсе»
- «Спортинг» не проигрывал в 27 из прошлых 29 гостевых поединков лиги
- «Морейренсе» не забивал голы в 5 из прошлых 7 матчей чемпионата
Прогноз
В этом матче стоит рассмотреть комбинированную ставку на победу «Спортинга» и ТМ(4,5) голов. В линии букмекерской конторы Фонбет такое пари идет по коэффициенту 1.60.