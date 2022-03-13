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«Морейренсе» — «Спортинг». Прогноз на матч чемпионата Португалии (14.03.2022)

вчера, 11:28
Спортинг

Ставки букмекеров

Компания Фонбет опубликовала такую линию на этот матч: победа «Морейренсе» играется по коэффициенту 7.50, ничья находится на отметке 4.40, а победа «Спортинга» доступна по котировке 1.40. Как видим, гостям отведен статус очевидного фаворита.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.054.801.43
Фонбет 8.50 4.60 1.40

Эксперты конторы также считают, что команды продемонстрируют результативный футбол. Поставить на ТБ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.85, ТМ(2,5) – 1.95.

Форма команд

У «Морейренсе» на счет 20 баллов. С таким показателем клуб находится в зоне прямого вылета чемпионата, занимая предпоследнее место в турнирной таблице. Команда занесла себе в актив четыре победы и восемь ничейных исходов, проиграв 13 матчей своим оппонентам.

Стоит отметить, что за четыре предыдущих тура лиги «Морейренсе» заработал только один балл, сыграв вничью с «Арокой» (1:1), а в предыдущей игре клуб уступил на домашней арене «Маритиму» (0:1).

«Спортинг» второй в общем зачете португальской лиги. У команды 61 балл, который отдаляет ее от лидера «Порту» на шесть очков. По итогам 25-и сыгранных туров чемпионата клуб из Лиссабона 19 раз обыграл соперников, четыре раза сыграл вничью и дважды уступил.

На уходящей неделе «Спортинг» закончил выступления в Лиге чемпионов, где команда проиграла «Манчестер Сити» (0:5) на домашней арене, а также сыграла вничью с соперником в Англии (0:0).

Информация для ставок

  • «Спортинг» не проигрывал в 22 прошлых матчах против «Морейренсе»
  • «Спортинг» не проигрывал в 27 из прошлых 29 гостевых поединков лиги
  • «Морейренсе» не забивал голы в 5 из прошлых 7 матчей чемпионата

Прогноз

В этом матче стоит рассмотреть комбинированную ставку на победу «Спортинга» и ТМ(4,5) голов. В линии букмекерской конторы Фонбет такое пари идет по коэффициенту 1.60.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.03 1.41 2.01 1.88 1.57 2.50
Фонбет 1.90 1.90
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:07
Победа команды гостей в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 11:39
«Морейренсе» пребывает в зоне вылета. Команда занимает 17 место в турнирной таблице, однако вполне может подняться из группы аутсайдеров. Главной проблемой римского клуба является слабая атака. В 25 матчах игроки «Морейренсе» забили всего 23 мяча.В предыдущем туре чемпионата «Морейренсе» вновь разочаровал. Дома команда минимально уступила «Маритиму».Поединки против «Спортинга» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних матчей «Морейренсе» проиграл трижды при двух ничьих.«Спортинг» нынешний сезон проводит не лучшим образом. Команда на 6 очков отстает от лидера Примейры «Порту». Зато оборона лиссабонцев — их украшение. В 25 матчах команда пропустила только 16 мячей, и это лучший в лиге показатель! В предыдущем туре «Спортинг» добыл дежурную викторию. Да никто бы и не понял, если бы лиссабонцы не осилили «Ароку». Итог — 2:0. А вот из Лиги чемпионов команда вылетела. Уступив дома «Манчестер Сити» (0:5), на выезде «Спортинг» добился почетной ничьей (0:0). «Морейренсе» вряд ли сможет что-то противопоставить одному из лидеров («Спортинг» не теряет надежд догнать «Порту»...).... Лиссабонцы банально выше классом, да и вряд ли позволят себе раздаривать очки аутсайдерам. Мой прогноз и ставка — Фора «Спортинга» -1.5
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