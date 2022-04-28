«Пасуш де Феррейра» — «Тондела». Прогноз на матч чемпионата Португалии (02.05.2022)

1651142801

вчера, 13:46

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет опубликовала такую линию на этот матч: победа «Пасуш де Феррейры» идет по коэффициенту 2.15, ничья котируется в 3.30, а победу «Тонделы» можно сыграть по цене 3.15.

Эксперты считают, что команды продемонстрируют футбол с низкой результативностью. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.70, ТБ (2,5) – 2.05.

Форма команд

У футболистов «Пасуш де Феррейры» накопилось 37 очков. С таким результатом клуб базируется на восьмой строчке рейтинга, имея следующие показатели успешности: девять побед, 10 ничейных встреч и 12 поражений.

Если анализировать актуальную форму команды, то она неопределенная: на две победы в пяти минувших турах «Пасуш де Феррейра» ответила двумя поражениями и ничейной игрой с «Жил Висенте» (1:1) на прошлой неделе.

«Тондела» находится в зоне вылета, занимая предпоследнее место португальской лиги. В активе гостей грядущей встречи 26 баллов и такие цифры по ходу сезона: семь выигранных встреч, пять ничейных и 19 поражений от соперников.

Отметим, что за пять прошлых туров чемпионата «Тондела» одержала лишь одну победу. После неудач в противостояниях со «Спортингом» (1:2) и «Морейренси» (0:2) команда заработала балл в ничейной игре с «Виторией» (1:1).

Информация для ставок

«Тондела» не выигрывала в 10 из последних 11 матчей чемпионата

«Пасуш де Феррейра» выиграла 3 из последних 4 матчей на своем поле

«Тондела» проиграла два предыдущих поединка на поле предстоящего соперника

Прогноз

Анализ линии, статистики и очных встреч команд дает основания рекомендовать ставку на победу «Пасуш де Феррейры» с форой (0) по коэффициенту 1.62 в БК Фонбет.