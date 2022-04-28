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«Пасуш де Феррейра» — «Тондела». Прогноз на матч чемпионата Португалии (02.05.2022)

вчера, 13:46
Пасуш де Феррейра

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет опубликовала такую линию на этот матч: победа «Пасуш де Феррейры» идет по коэффициенту 2.15, ничья котируется в 3.30, а победу «Тонделы» можно сыграть по цене 3.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.293.343.36
Мелбет 2.29 3.38 3.18

Эксперты считают, что команды продемонстрируют футбол с низкой результативностью. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.70, ТБ(2,5) – 2.05.

Форма команд

У футболистов «Пасуш де Феррейры» накопилось 37 очков. С таким результатом клуб базируется на восьмой строчке рейтинга, имея следующие показатели успешности: девять побед, 10 ничейных встреч и 12 поражений.

Если анализировать актуальную форму команды, то она неопределенная: на две победы в пяти минувших турах «Пасуш де Феррейра» ответила двумя поражениями и ничейной игрой с «Жил Висенте» (1:1) на прошлой неделе.

«Тондела» находится в зоне вылета, занимая предпоследнее место португальской лиги. В активе гостей грядущей встречи 26 баллов и такие цифры по ходу сезона: семь выигранных встреч, пять ничейных и 19 поражений от соперников.

Отметим, что за пять прошлых туров чемпионата «Тондела» одержала лишь одну победу. После неудач в противостояниях со «Спортингом» (1:2) и «Морейренси» (0:2) команда заработала балл в ничейной игре с «Виторией» (1:1).

Информация для ставок

  • «Тондела» не выигрывала в 10 из последних 11 матчей чемпионата
  • «Пасуш де Феррейра» выиграла 3 из последних 4 матчей на своем поле
  • «Тондела» проиграла два предыдущих поединка на поле предстоящего соперника

Прогноз

Анализ линии, статистики и очных встреч команд дает основания рекомендовать ставку на победу «Пасуш де Феррейры» с форой (0) по коэффициенту 1.62 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.44 1.59 1.76 2.13
Мелбет 1.78 2.15
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:14
Пасош Феррейра занимает восьмое место в турнирной таблице из 18. Тренер Пейксото, Цесар продолжает работать с командой, которая находится в неоднозначной форме. Команда не выдерживает баланс между обороной и атакой, поэтому пропускает довольно много.
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