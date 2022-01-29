«Портимоненси» — «Тондела». Прогноз на матч чемпионата Португалии (30.01.2022)

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вчера, 12:14

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом данной встречи эксперты считают хозяев поля. Поставить на победу «Портимоненси» в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 2.05. Заключить пари на ничью можно за 3.52, а победа «Тонделы» идет по котировке 3.64.

Также аналитики считают, что команды установят лимит на забитые голы. Вариант ставки ТМ(2,5) идет по котировке 1.82, ТБ (2,5) – 2.09.

Форма команд

«Портимоненси» занимает восьмое место чемпионата. За 19 сыгранных туров клуб продемонстрировал следующие результаты: семь побед, четыре ничьи и восемь поражений.

При этом у команды сейчас плохая форма, которая повлекла за собой пять игр чемпионата без побед, а в минувшем туре «Портимоненси» не набрал очки в игре против «Жил Висенте» (0:1).

«Тондела» расположилась возле зоны вылета на 17-й строчке рейтинга. В текущем сезоне команда побеждала пять раз, дважды играла вничью и 12 раз уступала своим соперникам.

После победы над «Морейренси» (2:1) «Тондела» разделила очки с «Боавиштой» (1:1) и «Санта Кларой» (2:2), а в последней игре лиги команда на домашней арене «Визеле» (2:3).

Информация для ставок

«Портимоненси» забивал минимум 2 гола в 8 из прошлых 10 матчей с «Тонделой»

«Тондела» не побеждала в 11 из последних 12 гостевых матчей лиги

«Портимоненси» забивал и пропускал голы в 4 прошлых матчах на своем поле

Прогноз

К этой игре «Портимоненси» и «Тондела» подходят с багажом неудачных результатов. В связи с этим, обе команды попытаются исправить последние провалы, сыграв в атаку. Предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.78 в БК Фонбет.