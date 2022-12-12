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«Портимоненси» — «Жил Висенте». Прогноз на матч Кубка лиги Португалии (14.12.2022)

вчера, 16:30
Жил Висенте

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Портимоненси» можно по коэффициенту 1.93 – букмекеры видят хозяев фаворитом этого противостояния. Вероятность ничьи оценивается в 3.54, а победу «Жил Висенте» можно сыграть по котировке 3.70.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.023.513.77

Аналитики компании Лига Ставок также склоняются к низкой результативности. Сыграть ТМ(2,5) можно по котировке 1.82, ТБ(2,5) – 1.90.

Форма команд

«Портимоненси» находится на втором месте группы E, набрав три очка. В первом туре групповой стадии Кубка лиги клуб проиграл в гостях «Насионалу» (0:2), но затем одолел в домашних условиях «Ковилью» (2:0).

«Жил Висенте» лидирует в квартете, накопив четыре балла. В стартовом поединке квартета команда сыграла вничью с «Ковильей» (2:2), а затем взяла верх над «Насионалем» (2:0) а домашнем стадионе.

Выделим, что участники этого матча представляют элитный португальский дивизион. «Портимоненси» находится на седьмом месте турнирной таблицы, набрав 19 очков (шесть побед, одна ничья и шесть поражений). «Жил Висенте» выступает хуже – 16-я строчка рейтинга и девять баллов на счету.

Информация для ставок

  • «Портимоненси» сыграл на ТМ(2,5) гола в 5 из прошлых 6 матчей на своем поле
  • Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 5 из последних 7 очных матчей команд
  • «Портимоненси» не забивал голы в 2 из прошлых 3 матчей против «Жил Висенте»

Прогноз

Мы считаем, что «Портимоненси» и «Жил Висенте» установят лимит на голы в этом матче. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.82 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.52 1.53 1.82 2.03 1.42 2.90
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:46
Победа команды хозяев поля в этом матче.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:32
Думаю, что у гостей шансы даже заработать очко в этом матче проблематичны
Гость
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