«Портимоненси» — «Жил Висенте». Прогноз на матч Кубка лиги Португалии (14.12.2022)

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вчера, 16:30

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Портимоненси» можно по коэффициенту 1.93 – букмекеры видят хозяев фаворитом этого противостояния. Вероятность ничьи оценивается в 3.54, а победу «Жил Висенте» можно сыграть по котировке 3.70.

Аналитики компании Лига Ставок также склоняются к низкой результативности. Сыграть ТМ(2,5) можно по котировке 1.82, ТБ (2,5) – 1.90.

Форма команд

«Портимоненси» находится на втором месте группы E, набрав три очка. В первом туре групповой стадии Кубка лиги клуб проиграл в гостях «Насионалу» (0:2), но затем одолел в домашних условиях «Ковилью» (2:0).

«Жил Висенте» лидирует в квартете, накопив четыре балла. В стартовом поединке квартета команда сыграла вничью с «Ковильей» (2:2), а затем взяла верх над «Насионалем» (2:0) а домашнем стадионе.

Выделим, что участники этого матча представляют элитный португальский дивизион. «Портимоненси» находится на седьмом месте турнирной таблицы, набрав 19 очков (шесть побед, одна ничья и шесть поражений). «Жил Висенте» выступает хуже – 16-я строчка рейтинга и девять баллов на счету.

Информация для ставок

«Портимоненси» сыграл на ТМ(2,5) гола в 5 из прошлых 6 матчей на своем поле

Ставка ТМ(2,5) гола прошла в 5 из последних 7 очных матчей команд

«Портимоненси» не забивал голы в 2 из прошлых 3 матчей против «Жил Висенте»

Прогноз

Мы считаем, что «Портимоненси» и «Жил Висенте» установят лимит на голы в этом матче. Предлагаем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.82 в БК Лига Ставок.