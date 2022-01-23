«Порту» — «Фамаликау». Прогноз на матч чемпионата Португалии (23.01.2022)

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вчера, 09:33

Ставки букмекеров

Аналитики отводят минимум шансов гостям этой встречи. Ставки на победу «Порту» в линии букмекерской конторы Фонбет доступны по коэффициенту 1.18. Вероятность ничьи оценивается в 6.80, а победа «Фамаликау» идет по котировке 12.00.

Эксперты также убеждены, что матч на стадионе «Драгау» получится результативным. Разместить ставки на ТБ (2,5) голов можно по коэффициенту 1.50, ТМ(2,5) – 2.45.

Форма команд

«Порту» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии, опережая «Спортинг» на три балла. В проходящем розыгрыше лиги «драконы» еще не уступали своим соперникам, одержав 16 побед и две ничьи.

При этом «Порту» располагает самой надежной защитой чемпионата, которая допустила только 12 пропущенных голов, а атака команды в 18-и играх забила 48 мячей. В минувшем туре лиги «драконы» разгромили на выезде «Белененсеш» (4:1).

«Фамаликау» смог выбраться из зоны прямого вылета. Успехи команды связаны с серией из четырех туров без поражений, в ходе которой, она заработала шесть очков – три ничьи и домашняя победа над «Белененсешем» (1:0). При этом в минувшем туре чемпионата «Фамаликау» разошелся миром в домашнем матче против «Пасуш де Феррейры» (0:0).

Информация для ставок

«Порту» побеждал «Фамаликау» в 3 прошлых очных встречах

«Фамаликау» пропускал минимум 2 гола в 9 из последних 10 гостевых матчей лиги

«Порту» не проигрывал в 46 предыдущих поединках чемпионата

«Фамаликау» пропускал минимум 2 гола в 3 предыдущих играх с «Порту»

Прогноз

«Порту» на ходу и пытается удержать лидерство в турнирной таблице. Сегодня «драконам» будет противостоять удобный соперник, который много пропускает в гостях. Советуем воспользоваться ставкой на фору (-1,5) гола в пользу «Порту», которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.67.