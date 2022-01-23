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«Порту» — «Фамаликау». Прогноз на матч чемпионата Португалии (23.01.2022)

вчера, 09:33

Ставки букмекеров

Аналитики отводят минимум шансов гостям этой встречи. Ставки на победу «Порту» в линии букмекерской конторы Фонбет доступны по коэффициенту 1.18. Вероятность ничьи оценивается в 6.80, а победа «Фамаликау» идет по котировке 12.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 1.20 6.90 14.00
Мелбет 1.24 7.20 11.30
1XBET 1.22 6.85 12.50

Эксперты также убеждены, что матч на стадионе «Драгау» получится результативным. Разместить ставки на ТБ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.50, ТМ(2,5) – 2.45.

Форма команд

«Порту» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии, опережая «Спортинг» на три балла. В проходящем розыгрыше лиги «драконы» еще не уступали своим соперникам, одержав 16 побед и две ничьи.

При этом «Порту» располагает самой надежной защитой чемпионата, которая допустила только 12 пропущенных голов, а атака команды в 18-и играх забила 48 мячей. В минувшем туре лиги «драконы» разгромили на выезде «Белененсеш» (4:1).

«Фамаликау» смог выбраться из зоны прямого вылета. Успехи команды связаны с серией из четырех туров без поражений, в ходе которой, она заработала шесть очков – три ничьи и домашняя победа над «Белененсешем» (1:0). При этом в минувшем туре чемпионата «Фамаликау» разошелся миром в домашнем матче против «Пасуш де Феррейры» (0:0).

Информация для ставок

  • «Порту» побеждал «Фамаликау» в 3 прошлых очных встречах
  • «Фамаликау» пропускал минимум 2 гола в 9 из последних 10 гостевых матчей лиги
  • «Порту» не проигрывал в 46 предыдущих поединках чемпионата
  • «Фамаликау» пропускал минимум 2 гола в 3 предыдущих играх с «Порту»

Прогноз

«Порту» на ходу и пытается удержать лидерство в турнирной таблице. Сегодня «драконам» будет противостоять удобный соперник, который много пропускает в гостях. Советуем воспользоваться ставкой на фору (-1,5) гола в пользу «Порту», которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.67.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.75 1.48
1XBET 2.55 1.54
Все комментарии
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d79bzsy2u4jd
вчера в 13:40
Футбольный клуб «Порту» одержит победу.
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вчера в 13:39
Футбольный клуб «Порту» выиграет матч.
Gahi
Gahi
вчера в 10:33
Победа команды "Порту" с Азиатской форой (-1.5) в этом матче. Удачи
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 10:20
Порту конечно выиграет!
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