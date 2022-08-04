«Порту» — «Маритиму». Прогноз на матч чемпионата Португалии (06.08.2022)

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сегодня, 13:19

Ставки букмекеров

Эксперты убеждены, что «Порту» начнет новый сезон чемпионата с победы. Ставки на успех хозяев предстоящей игры принимаются по коэффициенту 1.19. Поставить на ничью БК Лига Ставок предлагает по цене 6.50, а победа «Маритиму» играется по котировке 14.00.

Также предстоящий матч аналитики рассматривают, как результативный поединок. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.50, ТМ(2,5) – 2.35.

Форма команд

«Порту» доминировал над соперниками в прошлом сезоне чемпионата, и вполне заслуженно завоевал золотые медали. За 34 сыгранных туров клуб допустил только один проигрыш.

По итогам 17-и домашних матчей чемпионата футболисты «Порту» одержали 15 побед и две ничьи с общим счетом 50:11. Выделим, что в новом сезоне «драконы» уже завоевали титул, победив «Тонделу» (3:0) в матче за Суперкубок Португалии.

«Маритиму» закончил прошлый розыгрыш чемпионата Португалии на десятом месте. Набрав 38 очков, клуб дистанцировался от зоны вылета на комфортные девять баллов. Гостевые матчи минувшего розыгрыша лиги футболисты «Маритиму» провели так: пять побед, пять ничьих и семь поражений.

Информация для ставок

«Порту» выиграл 3 из прошлых 5 матчей против «Маритиму»

Команды сыграли на ТБ (2,5) гола в 3 из прошлых 4 очных матчей

(2,5) гола в 3 из прошлых 4 очных матчей «Порту» и «Маритиму» обменялись голами в 4 предыдущих очных встречах

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