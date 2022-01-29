«Порту» — «Маритиму». Прогноз на матч чемпионата Португалии (30.01.2022)

Ставки букмекеров
Аналитики практически не оставляют шансов гостям набрать очки в этой игре. Ставки на победу «Порту» в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 1.14. Вероятность ничьи оценивается в 8.10, а победа «Маритиму» доступна по котировке 22.00.
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сегодня, 23:30
Также эксперты считают, что этот матч получится результативным. Ставки на ТБ(2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.53, ТМ(2,5) – 2.40.
Форма команд
«Порту» закрепился на первом месте чемпионата, получив преимущество в шесть очков над «Спортингом». За 19 проведенных туров клуб одержал 17 побед и две ничьи, сохранив нулевой показатель в графе поражений.
Атака «Порту» организовала 51 гол, а защита допустила лишь 13 пропущенных мячей. При этом в последнем туре лиги «драконы» убедительно разбили дома «Фамаликау» (3:1).
«Маритиму» располагается на девятой строчке чемпионата. После неубедительного старта сезона команда смогла набрать форму. Так клуб одержал три победы и ничью в четырех предыдущих туров, пополнив свой счет на 10 очков за этот период.
Отметим, что после выигранных матчей у «Визелы» (2:0), «Портимоненси» (2:1) и «Браги» (1:0) футболисты «Маритиму» разделили очки с «Белененсешем» (1:1).
Информация для ставок
- «Порту» не проигрывал в 47 прошлых матчах лиги
- В 13 из 14 предыдущих матчей «Порту» сыграла ставка ТБ(2,5)
- «Порту» забивал минимум 3 гола в 5 прошлых турах чемпионата
Прогноз
Несмотря на положительную тенденцию, «Маритиму» не сможет на равных играть с «Порту» в гостях. Учитывая результативную атаку хозяев поля, предлагаем комбинированную ставку на победу «Порту» и ТБ(2,5) голов по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет.