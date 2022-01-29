«Порту» — «Маритиму». Прогноз на матч чемпионата Португалии (30.01.2022)

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вчера, 12:38

Ставки букмекеров

Аналитики практически не оставляют шансов гостям набрать очки в этой игре. Ставки на победу «Порту» в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 1.14. Вероятность ничьи оценивается в 8.10, а победа «Маритиму» доступна по котировке 22.00.

Также эксперты считают, что этот матч получится результативным. Ставки на ТБ (2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.53, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

«Порту» закрепился на первом месте чемпионата, получив преимущество в шесть очков над «Спортингом». За 19 проведенных туров клуб одержал 17 побед и две ничьи, сохранив нулевой показатель в графе поражений.

Атака «Порту» организовала 51 гол, а защита допустила лишь 13 пропущенных мячей. При этом в последнем туре лиги «драконы» убедительно разбили дома «Фамаликау» (3:1).

«Маритиму» располагается на девятой строчке чемпионата. После неубедительного старта сезона команда смогла набрать форму. Так клуб одержал три победы и ничью в четырех предыдущих туров, пополнив свой счет на 10 очков за этот период.

Отметим, что после выигранных матчей у «Визелы» (2:0), «Портимоненси» (2:1) и «Браги» (1:0) футболисты «Маритиму» разделили очки с «Белененсешем» (1:1).

Информация для ставок

«Порту» не проигрывал в 47 прошлых матчах лиги

В 13 из 14 предыдущих матчей «Порту» сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Порту» забивал минимум 3 гола в 5 прошлых турах чемпионата

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