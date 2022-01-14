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«Санта Клара» — «Тондела». Прогноз на матч чемпионата Португалии (16.01.2022)

вчера, 14:27

Ставки букмекеров

Симпатии букмекеров на стороне хозяев поля. Ставки на победу «Санта Клары» в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.87. в то время как вероятность победы «Тонделы» оценивается в 4.50. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.42.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.993.354.28
Мелбет 1.89 3.44 4.40
1XBET 1.89 3.42 4.44
BetBoom 1.86 3.52 4.42

В ставках на голы эксперты отдают предпочтение низовому формату. Исход ТМ(2,5) мячей идет в линии по котировке 1.72, ТБ(2,5) – 2.20.

Форма команд

За 17 туров чемпионата Португалии «Санта Клара» показала такие результаты: четыре победы, четыре ничьи и девять поражений. Атака команды смогла организовать 17 голов, а вот защита пропустила вдвое больше мячей – 34.

Последние домашние игры «Санта Клара» провела уверенно. Здесь у хозяев три победы подряд, которые они организовали во встречах с «Арокой» (2:1), «Виторией» (1:0) и даже чемпионом «Спортингом» (3:2).

У «Тонделы» тоже 16 очков, но ближайшего соперника гости опережают по дополнительным показателям, базируясь на 13-м месте в общем зачете. По ходу сезона команда допустила 11 поражений, сумев организовать пять побед и одну ничью.

При этом в гостевых матчах «Тондела» не блещет положительными результатами. В восьми выездах команда победила лишь однажды (одна ничья и шесть поражений), а в минувшем туре чемпионата команда разошлась миром с «Боавиштой» (1:1).

Информация для ставок

  • В 7 из прошлых 8 матчей «Санта Клары» в лиге сыграла ставка ТБ(2,5)
  • «Санта Клара» побеждала в 3 последних поединках чемпионата на домашней арене
  • «Тондела» не выигрывала в 10 из прошлых 11 гостевых матчей лиги

Прогноз

Подводя итоги, рекомендуем сыграть победу хозяев поля по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Фонбет. «Санта Клара» набрала отличную форму и уверенно играет на домашней арене. Тогда как у «Тонделы» крайне посредственные результаты в гостях.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.31 1.66 1.69 2.23
Мелбет 1.76 2.18
1XBET 1.72 2.24
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 14:49
Победа команды "Санта Клара" и тотал меньше 2,5. Удачи
yyp76rg5665t
yyp76rg5665t
вчера в 14:37
Футбольный клуб «Санта Клара» одержит победу.
vw85cjakm279
vw85cjakm279
вчера в 14:36
Футбольный клуб «Санта Клара» выиграет матч.
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