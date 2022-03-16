«Тондела» — «Арока». Прогноз на матч чемпионата Португалии (19.03.2022)

Ставки букмекеров
Анализ линии букмекерской конторы Фонбет дает понять, что в этом противостоянии нет фаворита. Поставить на победу «Тонделы» можно по коэффициенту 2.50, за ничью выставлена цена 3.25, а победа «Ароки» доступна по котировке 2.70
|
- : -
19 марта 2022, 18:30
суббота
Между тем, эксперты считают, что матч завершится в низовом формате. Ставки на ТМ(2,5) голов принимаются по котировке 1.70, ТБ(2,5) – 2.05.
Форма команд
«Тондела» не может победить на протяжении шести туров чемпионата Португалии. В этот период клуб получил шесть поражений, включая проигрыш «Порту» (0:4) в минувшем туре.
Такие неудачи откинули «Тонделу» на 16 место в турнирной таблице. В общей сложности команда в этом розыгрыше лиги организовала шесть побед и три ничьи, при 17-и проигрышах.
«Арока» опережает предстоящего соперника на один балл, находясь на 15-м месте рейтинга. За пять прошлых туров португальской лиги клуб заработал четыре очка – победа над «Виторией» (3:1) и ничья с «Морейренси» (1:1), но затем последовали проигрыши «Спортингу» (0:2) и «Пасуш де Феррейре» (0:1).
Если рассматривать общую успешность «Ароки», то она следующая: пять выигранных матчей, семь ничейных и 14 поражений от соперников.
Информация для ставок
- «Арока» выиграла 2 последних матча на поле «Тонделы»
- «Арока» не проигрывала в 3 из последних 4 гостевых матчей лиги
- «Тондела» не побеждала в 4 прошлых домашних матчах чемпионата
Прогноз
У «Ароки» есть свежий опыт побед на стадионе «Тонделы», которая сейчас находится в кризисе. Поэтому, в этом матче предлагаем ставку на Х2 по коэффициенту 1.50 в БК Фонбет.
Согласно статистики последних матчей, клуб показывает одинаково эффективную игру в обороне и дома и на выезде. Информация для размышления: В последний раз команда Арока в гостевом поединке сыграла против клуба Спортинг. Плохая игра в обороне и несколько точных ударов решили судьбу встречи не в пользу Арока . Матчем ранее 14 дней назад команда провела домашний поединок с клубом Морейренсе. Данная встреча закончилась в ничью, стороны не смогли определить сильнейшего. Победа хозяев данного противостояния, более очевидна для буков, но игра как говорится на три результата.
Согласно статистики последних матчей, клуб показывает одинаково эффективную игру в обороне и дома и на выезде. Информация для размышления: В последний раз команда Арока в гостевом поединке сыграла против клуба Спортинг. Плохая игра в обороне и несколько точных ударов решили судьбу встречи не в пользу Арока . Матчем ранее 14 дней назад команда провела домашний поединок с клубом Морейренсе. Данная встреча закончилась в ничью, стороны не смогли определить сильнейшего. Победа хозяев данного противостояния, более очевидна для буков, но игра как говорится на три результата.