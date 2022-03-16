«Тондела» — «Арока». Прогноз на матч чемпионата Португалии (19.03.2022)

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вчера, 15:50

Ставки букмекеров

Анализ линии букмекерской конторы Фонбет дает понять, что в этом противостоянии нет фаворита. Поставить на победу «Тонделы» можно по коэффициенту 2.50, за ничью выставлена цена 3.25, а победа «Ароки» доступна по котировке 2.70

Между тем, эксперты считают, что матч завершится в низовом формате. Ставки на ТМ(2,5) голов принимаются по котировке 1.70, ТБ (2,5) – 2.05.

Форма команд

«Тондела» не может победить на протяжении шести туров чемпионата Португалии. В этот период клуб получил шесть поражений, включая проигрыш «Порту» (0:4) в минувшем туре.

Такие неудачи откинули «Тонделу» на 16 место в турнирной таблице. В общей сложности команда в этом розыгрыше лиги организовала шесть побед и три ничьи, при 17-и проигрышах.

«Арока» опережает предстоящего соперника на один балл, находясь на 15-м месте рейтинга. За пять прошлых туров португальской лиги клуб заработал четыре очка – победа над «Виторией» (3:1) и ничья с «Морейренси» (1:1), но затем последовали проигрыши «Спортингу» (0:2) и «Пасуш де Феррейре» (0:1).

Если рассматривать общую успешность «Ароки», то она следующая: пять выигранных матчей, семь ничейных и 14 поражений от соперников.

Информация для ставок

«Арока» выиграла 2 последних матча на поле «Тонделы»

«Арока» не проигрывала в 3 из последних 4 гостевых матчей лиги

«Тондела» не побеждала в 4 прошлых домашних матчах чемпионата

Прогноз

У «Ароки» есть свежий опыт побед на стадионе «Тонделы», которая сейчас находится в кризисе. Поэтому, в этом матче предлагаем ставку на Х2 по коэффициенту 1.50 в БК Фонбет.