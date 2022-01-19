«Витория Гимараеш» — «Эшторил». Прогноз на матч чемпионата Португалии (23.01.2022)

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19 января 2022, 12:24

Ставки букмекеров

Статус умеренного фаворита в этой игре специалисты отдают хозяевам поля. В линии букмекерской конторы Фонбет ставки на победу «Витории Гимараеш» идут по коэффициенту 1.90, а вероятность победы «Эшторила» оценивается в 3.94. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.50.

Также аналитики считают, что команды установят лимит на забитые голы. Ставки ТМ(2,5) можно сыграть по котировке 1.80, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

На счету «Витории Гимараеш» 24 балл и восьмая позиция в чемпионате Португалии. Команд показала зеркальные результаты за 18 сыгранных туров: по шесть побед, ничьих и поражений.

При том «Витория Гимараеш» не побеждала в четырех прошлых матчах лиги, в которых команда допустила поражения от «Санта Клары» (0:1) и «Жил Висенте» (2:3), а в играх с «Боавиштой» (1:1) и «Портимоненси» (1:1) фиксировались мировые исходы.

«Эшторил» обосновался на шестой позиции португальского чемпионата, набрав 25 баллов. При этом команда выпала из зоны еврокубков из-за солидного недобора очков – только одна победа в пяти прошлых турах.

Отметим, что в двух последних поединках первенства «Эшторил» уступал соперникам. После гостевого поражения от «Морейренси» (0:1), команда проиграла на домашней арене «Порту» (2:3), несмотря на преимущество в счете 2:0.

Информация для ставок

«Витория Гимараеш» не проигрывала в 8 из прошлых 10 матчей против «Эшторила»

В 3 из прошлых 4 очных встреч команд сыграл ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Эшторил» проиграл 3 из прошлых 4 гостевых матчей всех турниров

Соперники обменивались голами в 3 последних играх на поле «Витории»

Прогноз

Обеим командам не хватает стабильности в этом сезоне. Помимо этого, «Витория Гимараеш» и «Эшторил» сейчас регулярно ошибаются в защите. Резюмируя вышесказанное, советуем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в БК Фонбет.