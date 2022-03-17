«Витория» — «Спортинг». Прогноз на матч чемпионата Португалии (19.03.2022)

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вчера, 15:40

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет на этот матч выглядит так: победа «Витории» идет по коэффициенту 5.00, за ничью выставлена цена 3.90, а на победу «Спортинга» можно поставить по коэффициенту 1.65. Следовательно, гости являются фаворитами.

Если же анализировать ставки на голы, то в них перевес на стороне результативного исхода. Поставить на ТБ (2,5) голов Фонбет предлагает по коэффициенту 1.85, ТМ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Витория» еще претендует на место в зоне еврокубков. Прямо сейчас клуб занимает шестое место в общем зачете, отставая от первой пятерки на девять баллов.

В текущем розыгрыше чемпионата футболисты «Витории» организовали 10 побед, шесть раз сыграли вничью и в 10 случаях уступали своим оппонентам. Отметим, что после длительной серии неудач, команда поочередно обыграла «Фамаликау» (2:1) и «Маритиму» (1:0).

«Спортинг» идет вторым в турнирной таблице чемпионата, набрав за 26 туров 64 очка. С таким показателем клуб из Лиссабона отстает от лидера «Порту» на шесть баллов, имея мало шансов вклиниться в чемпионскую гонку.

Вместе с тем, клуб из Лиссабона продуктивно выступил в предыдущих турах, поочередно обыграв «Ароку» (2:0) и «Морейренси» (2:0).

Информация для ставок

«Витория» выиграла 3 из последних 4 матчей на своем поле

«Спортинг» не проигрывал в 12 из 13 гостевых поединков текущего розыгрыша лиги

«Витория» забивала и пропускала голы в 5 прошлых домашних матчах чемпионата

Прогноз

«Витория» постепенно набрала форму, а значит легко «Спортингу» в этом противостоянии не будет. Рекомендуем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в БК Фонбет.