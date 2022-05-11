«Витория» Гимарайнш – «Жил Висенте». Прогноз на матч чемпионата Португалии (15.05.2022)

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вчера, 11:53

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом этой встречи эксперты считают домашнюю команду. Поставить на победу «Витории» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.15. Шансы «Жил Висенте» заработать три очка оцениваются в 3.00, а ничья играется по котировке 3.50.

Если анализировать линию голов, то в ней преимущество на стороне результативного формата. Ставки на ТБ (2,5) можно взять по цене 1.72, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

Футболисты «Витории» три раза подряд сыграли вничью в чемпионате Португалии. После победной встречи над «Пасуш де Феррейрой» (4:0) клуб последовательно разделил очки с «Тонделой» (1:1), «Санта Кларой» (1:1) и «Боавиштой» (1:1).

Эти результаты оставили «Виторию» на шестой строчке рейтинга без возможности попасть в зону еврокубков, которая находится на расстоянии шести очков.

«Жил Висенте» завершит этот чемпионат на пятом месте, заработав 45 баллов. Так клуб получит право сыграть в квалификации Лиги конференций УЕФА .

По ходу текущего розыгрыша португальской лиги футболисты «Жил Висенте» провели 13 победных встреч, 12 ничейных матчей и допустили восемь поражений. После неудачной игры со «Спортингом» в гостях (1:4), команда заработала три балла в домашней встрече с «Тонделой» (3:0).

Информация для ставок

«Витория» забивала и пропускала голы в 3 прошлых турах лиги

«Жил Висенте» обеспечил обмен голами в 5 из последних 6 матчей чемпионата

Команды обменивались голами в 7 предыдущих очных встречах

Прогноз

Ставка на «обе забьют – да» видится оптимальным решением на этот матч. Пари с таким условием в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.60.