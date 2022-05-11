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«Витория» Гимарайнш – «Жил Висенте». Прогноз на матч чемпионата Португалии (15.05.2022)

вчера, 11:53
Жил Висенте

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом этой встречи эксперты считают домашнюю команду. Поставить на победу «Витории» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.15. Шансы «Жил Висенте» заработать три очка оцениваются в 3.00, а ничья играется по котировке 3.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.233.793.11
Мелбет 2.22 3.66 3.08
1XBET 2.22 3.66 3.08

Если анализировать линию голов, то в ней преимущество на стороне результативного формата. Ставки на ТБ(2,5) можно взять по цене 1.72, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

Футболисты «Витории» три раза подряд сыграли вничью в чемпионате Португалии. После победной встречи над «Пасуш де Феррейрой» (4:0) клуб последовательно разделил очки с «Тонделой» (1:1), «Санта Кларой» (1:1) и «Боавиштой» (1:1).

Эти результаты оставили «Виторию» на шестой строчке рейтинга без возможности попасть в зону еврокубков, которая находится на расстоянии шести очков.

«Жил Висенте» завершит этот чемпионат на пятом месте, заработав 45 баллов. Так клуб получит право сыграть в квалификации Лиги конференций УЕФА.

По ходу текущего розыгрыша португальской лиги футболисты «Жил Висенте» провели 13 победных встреч, 12 ничейных матчей и допустили восемь поражений. После неудачной игры со «Спортингом» в гостях (1:4), команда заработала три балла в домашней встрече с «Тонделой» (3:0).

Информация для ставок

  • «Витория» забивала и пропускала голы в 3 прошлых турах лиги
  • «Жил Висенте» обеспечил обмен голами в 5 из последних 6 матчей чемпионата
  • Команды обменивались голами в 7 предыдущих очных встречах

Прогноз

Ставка на «обе забьют – да» видится оптимальным решением на этот матч. Пари с таким условием в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.60.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.75 1.68 2.26
Мелбет 2.16 1.77
1XBET 2.16 1.77
Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 12:33
Победа гостей.
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