ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболПортугалия. Примейра 2021/2022

«Визела» — «Жил Висенте». Прогноз на матч чемпионата Португалии (13.02.2022)

вчера, 11:04

Ставки букмекеров

Очевидного фаворита в этом противостоянии эксперты не выделяют. В линии букмекерской конторы Фонбет ставки на победу «Визелы» идут по коэффициенту 2.90, за ничью предложена цена 3.30, а победа «Жил Висенте» доступна по котировке 2.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.003.302.56
Мелбет 2.80 3.48 2.47
1XBET 2.80 3.48 2.47

Если анализировать линию голов, то в ней аналитики отдают предпочтение низовому формату. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.85, ТБ(2,5) – 1.95.

Форма команд

На данный момент «Визела» занимает 11-е место чемпионата. По ходу текущего сезона клуб одержал пять побед, восемь раз сыграл вничью и проиграл восемь матчей своим оппонентам.

При этом «Визела» отлично проявила себя в трех прошлых турах, набрав семь из девяти возможных очков. Клубу удалось переиграть «Тонделу» (3:2) и «Виторию» (3:2), а в противостоянии с «Боавиштой» была зафиксирована результативная ничья (2:2).

«Жил Висенте» базируется в зоне еврокубков, замыкая пятерку лидеров португальской лиги. Клуб заметно прибавил в 2022 году, выдав серию из шести матчей чемпионата без поражений – четыре победы и две ничьи.

Отметим, что в минувшем туре первенства «Жил Висенте»(2:2) разделил очки на домашней арене с «Санта Кларой» (2:2), а до этого команда сенсационно победила в гостях «Бенфику» (2:1).

Информация для ставок

  • «Визела» пропускала минимум 2 гола в 4 прошлых матчах чемпионата
  • «Жил Висенте» не проигрывал в 8 предыдущих гостевых играх лиги
  • В 3 прошлых матчах «Визелы» сыграла ставка на ТБ(2,5) голов

Прогноз

«Жил Висенте» сейчас в полном порядке, и у этой команды отлично идут дела в гостевых матчах чемпионата. «Визела», в свою очередь, стабильно пропускает по несколько голов. Поэтому, предлагаем рассмотреть ставку на нулевую фору «Визелы» по коэффициенту 1.70 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.82 1.50 1.94 1.94 1.52 2.74
Мелбет 1.95 1.94
1XBET 1.95 1.94
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:44
В этом матче обе команды забьют. Удачи
f8zy4t3yj5te
f8zy4t3yj5te
вчера в 13:09
Футбольный клуб «Жил Висенте» одержит победу.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100