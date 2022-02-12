«Визела» — «Жил Висенте». Прогноз на матч чемпионата Португалии (13.02.2022)

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вчера, 11:04

Ставки букмекеров

Очевидного фаворита в этом противостоянии эксперты не выделяют. В линии букмекерской конторы Фонбет ставки на победу «Визелы» идут по коэффициенту 2.90, за ничью предложена цена 3.30, а победа «Жил Висенте» доступна по котировке 2.50.

Если анализировать линию голов, то в ней аналитики отдают предпочтение низовому формату. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.85, ТБ (2,5) – 1.95.

Форма команд

На данный момент «Визела» занимает 11-е место чемпионата. По ходу текущего сезона клуб одержал пять побед, восемь раз сыграл вничью и проиграл восемь матчей своим оппонентам.

При этом «Визела» отлично проявила себя в трех прошлых турах, набрав семь из девяти возможных очков. Клубу удалось переиграть «Тонделу» (3:2) и «Виторию» (3:2), а в противостоянии с «Боавиштой» была зафиксирована результативная ничья (2:2).

«Жил Висенте» базируется в зоне еврокубков, замыкая пятерку лидеров португальской лиги. Клуб заметно прибавил в 2022 году, выдав серию из шести матчей чемпионата без поражений – четыре победы и две ничьи.

Отметим, что в минувшем туре первенства «Жил Висенте»(2:2) разделил очки на домашней арене с «Санта Кларой» (2:2), а до этого команда сенсационно победила в гостях «Бенфику» (2:1).

Информация для ставок

«Визела» пропускала минимум 2 гола в 4 прошлых матчах чемпионата

«Жил Висенте» не проигрывал в 8 предыдущих гостевых играх лиги

В 3 прошлых матчах «Визелы» сыграла ставка на ТБ (2,5) голов

Прогноз

«Жил Висенте» сейчас в полном порядке, и у этой команды отлично идут дела в гостевых матчах чемпионата. «Визела», в свою очередь, стабильно пропускает по несколько голов. Поэтому, предлагаем рассмотреть ставку на нулевую фору «Визелы» по коэффициенту 1.70 в БК Фонбет.