Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболПортугалия. Примейра 2021/2022

«Жил Висенте» — «Эшторил». Прогноз на матч чемпионата Португалии (04.03.2022)

вчера, 16:30
Эшторил

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет предложила такую линию на этот матч: победа «Жил Висенте» доступна по коэффициенту 1.98, за ничью выставлена котировка 3.46, а победа «Эшторила» оценивается в 3.80.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.963.564.08
Мелбет 1.92 3.54 4.12
1XBET 1.92 3.54 4.12

Эксперты БК также считают, что команды не превысят лимит в два забитых гола. Поставить на ТМ(2,5) можно по котировке 1.70, ТБ(2,5) – 2.15.

Форма команд

«Жил Висенте» удерживается в зоне еврокубков, занимая пятое место в турнирной таблице чемпионата. На счету команды 11 побед, восемь ничьих и пять поражений в текущем розыгрыше лиги.

При этом «Жил Висенте» идет на серии из девяти поединков чемпионата без проигрышей, а в минувшем туре первенства команде удалось отобрать очки в гостях у лидера «Порту» (1:1).

У «Эшторила» более скромные результаты в португальском чемпионате. Клуб находится на седьмой позиции общего зачете, набрав в общей сложности 30 очков. При этом команда потерпела два проигрыша подряд, последовательно уступив «Спортингу» (0:3) и «Боавиште» (2:3).

Также стоит отметить, что в четырех прошлых выездных играх лиги футболисты «Эшторила» трижды уступали оппонентам.

Информация для ставок

  • «Жил Висенте» побеждал в 3 из прошлых 4 домашних матчей чемпионата
  • «Эшторил» забил всего один гол за 4 прошлых гостевых поединка лиги
  • Атака «Жил Висенте» забивала минимум два гола в 3 из прошлых 4 домашних матчей

Прогноз

По всем раскладам «Жил Висенте» должен оправдывать статус фаворита в этой игре. Хозяева находится в отличной форме, чего не скажешь про «Эшторил», который стабильно терпит неудачи в гостях. Поэтому, ставим на победу хозяев по коэффициенту 1.98 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.50 1.57 1.80 2.08
Мелбет 1.78 2.15
1XBET 1.78 2.15
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 16:43
«Красно-синие» проводят очень качественный сезон. Никто не ожидал от них места в еврокубках, а отрыв сейчас такой большой, что уже трудно представить обратную ситуацию. Более того, они не проиграли за последние пять матчей ни разу. А ведь там было «Порту» (1:1). Кстати, «Бенфику» обыграли со счётом 2:1.... «Солнечные» сильно сбавили в последних матчах. Там лишь одна победа. Соперники настолько слабо играют, что этой статистике хватит, чтобы идти на седьмой строчке. А забивают они очень мало, за последние пять матчей лишь три мяча. А в гостях вообще на сухом пайке – всего пару точных попаданий. А ещё подопечные Бруно Пиньейру за последние пять выездных матчей лишь раз сыграли вничью. И при этом ни разу не победили. Да и в домашних ситуация не сильно лучше. Так что можно говорить о серьёзных игровых проблемах на этом отрезке для «Эшторила».... «Эшторил» забивает крайне мало в последних матчах (и на выезде в частности). А «Жил Висенте» одерживал крупную викторию лишь раз за последние десять игр. Так что, на мой взгляд, стоит ожидать закрытой игры и ТМ 2.5
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 