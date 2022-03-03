«Жил Висенте» — «Эшторил». Прогноз на матч чемпионата Португалии (04.03.2022)

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вчера, 16:30

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет предложила такую линию на этот матч: победа «Жил Висенте» доступна по коэффициенту 1.98, за ничью выставлена котировка 3.46, а победа «Эшторила» оценивается в 3.80.

Эксперты БК также считают, что команды не превысят лимит в два забитых гола. Поставить на ТМ(2,5) можно по котировке 1.70, ТБ (2,5) – 2.15.

Форма команд

«Жил Висенте» удерживается в зоне еврокубков, занимая пятое место в турнирной таблице чемпионата. На счету команды 11 побед, восемь ничьих и пять поражений в текущем розыгрыше лиги.

При этом «Жил Висенте» идет на серии из девяти поединков чемпионата без проигрышей, а в минувшем туре первенства команде удалось отобрать очки в гостях у лидера «Порту» (1:1).

У «Эшторила» более скромные результаты в португальском чемпионате. Клуб находится на седьмой позиции общего зачете, набрав в общей сложности 30 очков. При этом команда потерпела два проигрыша подряд, последовательно уступив «Спортингу» (0:3) и «Боавиште» (2:3).

Также стоит отметить, что в четырех прошлых выездных играх лиги футболисты «Эшторила» трижды уступали оппонентам.

Информация для ставок

«Жил Висенте» побеждал в 3 из прошлых 4 домашних матчей чемпионата

«Эшторил» забил всего один гол за 4 прошлых гостевых поединка лиги

Атака «Жил Висенте» забивала минимум два гола в 3 из прошлых 4 домашних матчей

Прогноз

По всем раскладам «Жил Висенте» должен оправдывать статус фаворита в этой игре. Хозяева находится в отличной форме, чего не скажешь про «Эшторил», который стабильно терпит неудачи в гостях. Поэтому, ставим на победу хозяев по коэффициенту 1.98 в БК Фонбет.