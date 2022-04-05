«Жил Висенте» — «Морейренси». Прогноз на матч чемпионата Португалии (08.04.2022)

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вчера, 14:42

Ставки букмекеров

Фаворитом предстоящей игры являются хозяева. Поставить на победу «Жил Висенте» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.70. Для сравнения, шансы «Портимоненси» набрать три очка оцениваются в 4.70, а ничья играется по котировке 3.65.

Также аналитики отдают предпочтение низовому исходу в этом противостоянии. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.80, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

На данном отрезке сезона «Жил Висенте» занимает пятое место в чемпионате, пребывая в зоне еврокубков. За 28 проведенных встреч в лиге клуб заработал 46 баллов, установив следующие цифры: 12 побед, 10 ничейных противостояний и шесть поражений.

Выделим, что атака у «Жил Висенте» забила 39 мячей, а защита допустила 28 пропущенных голов. Вместе с тем клуб одержал только одну викторию в пяти предыдущих турах, а в последней игре чемпионата он проиграл в гостях «Ароке» (1:2).

Игроки «Морейренси» оказались на дне турнирной таблицы португальской лиги. На счету команды 20 баллов, которые обеспечили четыре победы и восемь ничейных матчей, а количество поражений установлено на отметке «16».

При этом в пассиве «Морейренси» серия из четырех проигрышей подряд – последнее от «Витори» на домашнем стадионе.

Информация для ставок

«Жил Висенте» не проигрывал в 10 из 14 домашних матчей чемпионата

У «Морейренси» 8 поражений в 14 гостевых поединках лиги

«Жил Висенте» не уступал соперникам в 6 предыдущих матчах на своем поле

Прогноз

Учитывая турнирные задачи хозяев и очевидный кризис гостей, рекомендуем поставить на победу «Жил Висенте» по коэффициенту 1.70 в БК Фонбет.