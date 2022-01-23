«Жил Висенте» — «Портимоненси». Прогноз на матч чемпионата Португалии (23.01.2022)

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вчера, 09:42

Ставки букмекеров

В этом матче аналитики склоняются к победе «Жил Висенте». Ставки с таким условием в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 2.05. Для сравнения за ничью предложена цена 3.38, а победа «Портимоненси» оценивается по котировке 3.75.

Также эксперты считают, что команды ограничатся максимум двумя забитыми голами. Исход ТМ(2,5) доступен для ставок по котировке 1.60, ТБ (2,5) – 2.30.

Форма команд

«Жил Висенте» подает сигналы с пятой строчки чемпионата, находясь в зоне еврокубков. В 18-и сыгранных турах лиги команда одержала семь побед и шесть ничьих, что суммарно принесло ей 27 баллов.

При этом в пяти предыдущих турах первенства футболисты «Жил Висенте» допустили лишь одно поражение – дома от «Спортинга» (0:3). Но затем команда последовательно победила «Тонделу» (3:0) и «Виторию» (3:2), а также разошлась миром с «Боавиштой» (1:1).

«Портимоненси» базируется на седьмой строчке рейтинга португальской лиги. Команда установила такие показатели успешности за 18 сыгранных туров: семь побед, четыре ничьи и семь поражений.

Отметим, что в четырех предыдущих матчах чемпионата игрокам «Портимоненси» удалось набрать только два очка. Помимо проигранных матчей с «Маритиму» (1:2) и «Спортингом» (2:3) она сыграла вничью с «Арокой» (1:1) и «Виторией» (1:1).

Информация для ставок

В 3 прошлых домашних матчах «Жил Висенте» прошла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Жил Висенте» выиграл 2 из последних 3 домашних матчей лиги

«Портимоненси»не побеждал в 3 из последних 5 гостевых матчей на поле «Жил Висенте»

Прогноз

Помимо фактора домашней арены в пользу «Жил Висенте» свидетельствуют и последние результаты в лиге, которые у хозяев намного лучше, нежели у «Портимоненси». Предлагаем поставить на победу «Жил Висенте» с форой (0) по коэффициенту 1.50 в БК Фонбет.