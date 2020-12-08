«Престон» — «Мидлсбро»: прогноз на матч Чемпионшипа (09.12.2020)

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вчера, 09:47

В 17-м туре английского Чемпионшипа сыграют «Престон» и «Мидлсбро». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 9 декабря 2020 года.

Ставки букмекеров

Очевидного фаворита в грядущем поединке аналитики букмекерской конторы Бетсити не выделяют. Ставки на победу «Престона» принимаются с коэффициентом 3.00, а заиграть победу «Мидлсбро» можно за 2.50. Вероятность ничейного исхода оценивается котировкой 3.10.

Согласно котировкам букмекера, предстоящий матч будет не слишком результативным. За ставку на ТМ(2,5) предложен коэффициент 1.69. Сыграть ТБ (2,5) можно за 2.30.

Форма команд

«Престон» занимает 15-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. В шестнадцати сыгранных турах команда показала такие результаты: шесть побед, две ничьи и восемь поражений. В прошлом туре хозяева сыграли вничью с «Уикомб Уондерерс» (2:2), а перед этим была зафиксирована победа над «Борнмутом» (3:2) в гостях.

«Мидлсбро» базируется на десятой строчке в таблице чемпионата. У команды шесть побед и шесть ничьих, при четырех поражениях. 5 декабря гости с минимальным счетом уступили в гостях «Сток Сити» (0:1), а до этого переиграли дома одного из лидеров первенства «Суонси» (2:1).

Информация для ставок

• В семи из восьми прошлых матчей «Престона» сыграла ставка на ТМ(2,5)

• В семи из восьми предыдущих матчей «Мидлсбро» в гостях забивалось не больше двух голов

• «Мидлсбро» не проигрывал в 15 из 16 прошлых очных встреч против «Престона»

• «Престон» пропускал минимум два гола в 4 прошлых матчах чемпионата

Прогноз

Много забитых голов от предстоящего матча ожидать не стоит. «Престон» и «Мидлсбро» строят свою игру на надежной защите, из-за чего атака команд играет не слишком продуктивно.

Учитывая это, а также актуальную статистику команд, предлагаем заиграть ставку на ТМ(2,5) с коэффициентом 1.69 по линии букмекерской конторы Бетсити.