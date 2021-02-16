«Престон» — «Уотфорд». Прогноз на матч Чемпионшипа (16.02.2021)

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сегодня, 07:44

В 30-м туре второго по силе чемпионата Англии «Уотфорд» отправится в гости к «Престону». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Уотфорд» фаворитом данной встречи. Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 2.12. Победа «Престона» оценивается в 3.9, а ничейный исход принесет выигрыш с коэффициентом 3.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку 2.35 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно за 1.66. Ставка «обе забьют» представлена котировкой 1.98.

Форма команд

«Уотфорд» находится в группе лидеров Чемпионшипа, после 29 матчей в активе клуба 51 очко и четвертое место в турнирной таблице. Команда является одним из претендентов на возвращение в АПЛ . «Уотфорд» проиграл только один матч из последних пяти и стабильно набирает очки. В прошлом туре команда разгромила «Бристоль Сити» (6:0), а немного ранее сыграла вничью на выезде с «Ковентри Сити» (0:0).

«Престон» в прошлом туре прервал серию без побед в матче с «Блэкберном» (2:1). Коллектив находится в середине турнирной таблице, и угроза вылета перед ним не стоит. От зоны плей-офф «Престон» отделяют 7 очков, но прорваться в нее будет очень проблематично. До победы в последнем матче чемпионата команда проиграла «Ротерхему» (1:2) и «Шеффилд Уэнсдей» (0:1).

Информация для ставок

«Уотфорд» проиграл один из семи последних матчей в Чемпионшипе

Четыре из пяти домашних матчей «Престона» завершились исходом ТМ 2.5

За последние 40 лет «Уотфорд» ни разу не обыгрывал «Престон» в гостях

Четыре из пяти выездных матчей «Уотфорда» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики матчи с участием «Уотфорда» и «Престона» часто заканчиваются низовыми тоталами. Рекомендуем и в этот раз поверить в то, что голов будет мало. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей с коэффициентом 1.66 можно в букмекерской конторе Мелбет.