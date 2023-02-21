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ПСВ — «Севилья». Прогноз на матч Лиги Европы (23.02.2023)

сегодня, 09:33
Севилья

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. В случае победы «Севильи» зайдет коэффициент 3.45. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6.

Лига Европы 2022/2023
ПСВ
Севилья
ПроигрышВыигрышВыигрышПроигрышВыигрыш
- : -
23 февраля 2023, 20:45
четверг
0 - 3
Первый матч
Выигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1XBET 2.12 3.72 3.62

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.85 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

ПСВ очень слабо провел первый матч и проиграл его (0:3), что практически не оставляет реальных шансов команде из Нидерландов. Теперь хозяевам необходимо забивать быстрый мяч и стараться отыграть такое преимущество «Севильи». Плюсом является только тот факт, что ситуацию не ухудшает уже отмененное правило выездного гола. В прошлом матче чемпионата ПСВ сыграл вничью с «Утрехтом» (2:2).

«Севилья» мощно сыграла на своем стадионе и возможно уже предрешила судьбу выхода в следующий раунд. Тем не менее, совсем расслабляться испанскому коллективу нельзя, ведь и такие гандикапы отыгрывались в истории футбола. В чемпионате Испании «Севилья» занимает 12 место с 25 баллами, а в прошлой игре команда разошлась миром с «Райо Вальекано» на выезде (1:1).

Информация для ставок

  • ПСВ проиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах
  • «Севилья» смогла победить лишь в одном матче из пяти последних на выезде
  • Испанский клуб забивал в девяти из десяти последних матчей во всех турнирах

Прогноз

ПСВ с большой вероятностью выиграет этот матч, но вряд ли этого хватит, чтобы по итогам противостояния пройти в 1/8 финала Лиги Европы. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.05.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
1XBET 2.02 1.93
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