ПСВ — «Севилья». Прогноз на матч Лиги Европы (23.02.2023)

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сегодня, 09:33

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05. В случае победы «Севильи» зайдет коэффициент 3.45. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.85 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

ПСВ очень слабо провел первый матч и проиграл его (0:3), что практически не оставляет реальных шансов команде из Нидерландов. Теперь хозяевам необходимо забивать быстрый мяч и стараться отыграть такое преимущество «Севильи». Плюсом является только тот факт, что ситуацию не ухудшает уже отмененное правило выездного гола. В прошлом матче чемпионата ПСВ сыграл вничью с «Утрехтом» (2:2).

«Севилья» мощно сыграла на своем стадионе и возможно уже предрешила судьбу выхода в следующий раунд. Тем не менее, совсем расслабляться испанскому коллективу нельзя, ведь и такие гандикапы отыгрывались в истории футбола. В чемпионате Испании «Севилья» занимает 12 место с 25 баллами, а в прошлой игре команда разошлась миром с «Райо Вальекано» на выезде (1:1).

Информация для ставок

ПСВ проиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах

проиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах «Севилья» смогла победить лишь в одном матче из пяти последних на выезде

Испанский клуб забивал в девяти из десяти последних матчей во всех турнирах

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