«Раннерс» — «Копенгаген». Прогноз на матч чемпионата Дании (24.05.2021)

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сегодня, 07:49

В 10-м туре Чемпионской группы Суперлиги Дании «Копенгаген» сыграет в гостях с «Раннерсом». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Копенгаген» явным фаворитом этого поединка. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.6. Победа «Раннерса» котируется в 5.00. Ничейный исход представлен коэффициентом 4.35.

Коэффициент на тотал больше 2.5 мячей составил 1.56, низовой исход (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.39. Исход «обе команды забьют» представлен котировкой 1.67.

Форма команд

«Раннерс» после победы в финале Кубка «Дании», где был обыгран «Сённеръюск» (4:0), показывает неубедительные результаты в чемпионате. Однако, благодаря завоеванию Кубка страны, клуб добыл путёвку в Лигу Европы, а подняться выше шестого места команда уже не сможет. В последних двух турах «Раннерс» сыграл вничью с «Мидтьюлландом» (1:1) и проиграли «Норшелланду» (1:2).

«Копенгаген» продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов, но шансы команды невелики. Для этого необходимо обыгрывать соперника на выезде и ждать осечки соперника. В прошлом туре «Копенгаген» обыграл «Мидтьюлланд» (4:2), а туром ранее оказался сильнее «Брондбю» (2:1).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Копенгагена» насчитывает пять матчей

«Раннерс» выиграл два из последних десяти поединков

Четыре последних очных встречи соперников завершились с одинаковым счетом (2:1), по разу в пользу каждой из команд

«Копенгаген забивает на выезде 11 игр подряд

Прогноз

„Копенгаген“ сохраняет турнирную мотивацию и будет играть на три очка. Рекомендуем сделать ставку на победу „Копенгагена“ по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.