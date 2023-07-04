«Расинг» — «Сан-Лоренсо». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (06.07.2023)

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вчера, 20:46

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры считают «Расинг Клуб», ставки на который, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65. Поставить на успех гостей можно по 3.1, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 2.85.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 2.05, а низовой исход ТМ 2 можно взять по 1.77.

Форма команд

«Расинг» не отличается стабильными результатами и идет лишь в середине турнирной таблицы. Команда располагается на 13 месте с 30 баллами и только по худшей разнице забитых и пропущенных мячей отстает от «Ньюэллс Олд Бойс». Коллектив отстает от зоны плей-офф всего на три балла и в матче с одним из лидеров чемпионата, постарается набрать очки. Два последних матча «Расинга» завершились крупными победами над «Колон» (4:0) и «Ньюбленсе» (4:0).

«Сан-Лоренсо» ставит в нынешнем сезоне перед собой самые высокие цели и достигает их на данный момент. Команда идет на третьем месте с 41 баллом и отстает от лидера на девять пунктов. Тем не менее, закрепиться в тройке у коллектива есть очень хорошие возможности. В прошлом туре «Сан-Лоренсо» минимально одолел на своем поле «Росарио Сентраль» (1:0), а ранее разгромил в Южноамериканском кубке «Эстудиантес Мерида» (4:1).

Информация для ставок

«Расинг» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Сан-Лоренсо» завершились ничейными результатами

«Сан-Лоренсо» выиграл лишь одну встречу из пяти последних у «Расинга»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что «Расинг Клуб» столкнется с большими проблемами в матче с одним из лидеров Суперлиги. Предлагаем сделать ставку на победу «Сан-Лоренсо» по коэффициенту 3.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.