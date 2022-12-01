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«Расинг» — «Луго». Прогноз на матч Сегунды (04.12.2022)

вчера, 11:49
Луго

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Расингу», коэффициент на победу которого составляет 1.7. Успех «Луго» представляется по коэффициенту 5.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 3.55.

Испания. Сегунда 2022/2023
Расинг
Луго
ПроигрышПроигрышВыигрышНичьяНичья
- : -
04 декабря 2022, 18:15
воскресенье
НичьяПроигрышНичьяПроигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.763.405.32
1XBET 1.79 3.40 4.88

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.3. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.62. «Обе забьют» — 2.13, хотя бы одна команда не забьет – 1.7.

Форма команд

«Расинг» набрал всего пять очков в пяти последних турах и не может обрести стабильность в этом сезоне команда набрала 18 очков и идет на 17 месте, что всего на два пункта больше, чем у ближайшего соперника из зоны вылета. Чтобы улучшить свое положение, необходимо на своем поле обыгрывать аутсайдера «Луго». Два последних матча «Расинга» завершились поражениями от «Альбасете» (1:2) и «Бургоса» (0:1).

«Луго» давно не выигрывает в чемпионате и находится в зоне вылета, что не может радовать болельщиков и руководство. Перед стартом очередного тура коллектив смог набрать всего 15 очков и занимает 20 место. Чтобы сохранить прописку в Сегунде, команде необходимо поверить в свои силы и как можно быстрее исправить результаты. В прошлом матче «Луго» сыграл вничью с «Леванте» (1:1), а ранее крупно уступил «Андорре» (0:4).

Информация для ставок

  • «Луго» выиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
  • Девять из десяти последних матчей «Расинга» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • Три из пяти последних матчей команд закончились ничьими

Прогноз

«Луго» выглядит безнадежно, поэтому у «Расинга» есть хорошая возможность набрать важные три балла. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.94 1.89 1.53 2.53
1XBET 1.55 2.54
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:40
Расинг не проиграет эту встречу !
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