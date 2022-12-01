«Расинг» — «Луго». Прогноз на матч Сегунды (04.12.2022)

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вчера, 11:49

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Расингу», коэффициент на победу которого составляет 1.7. Успех «Луго» представляется по коэффициенту 5.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 3.55.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.3. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.62. «Обе забьют» — 2.13, хотя бы одна команда не забьет – 1.7.

Форма команд

«Расинг» набрал всего пять очков в пяти последних турах и не может обрести стабильность в этом сезоне команда набрала 18 очков и идет на 17 месте, что всего на два пункта больше, чем у ближайшего соперника из зоны вылета. Чтобы улучшить свое положение, необходимо на своем поле обыгрывать аутсайдера «Луго». Два последних матча «Расинга» завершились поражениями от «Альбасете» (1:2) и «Бургоса» (0:1).

«Луго» давно не выигрывает в чемпионате и находится в зоне вылета, что не может радовать болельщиков и руководство. Перед стартом очередного тура коллектив смог набрать всего 15 очков и занимает 20 место. Чтобы сохранить прописку в Сегунде, команде необходимо поверить в свои силы и как можно быстрее исправить результаты. В прошлом матче «Луго» сыграл вничью с «Леванте» (1:1), а ранее крупно уступил «Андорре» (0:4).

Информация для ставок

«Луго» выиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

Девять из десяти последних матчей «Расинга» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Три из пяти последних матчей команд закончились ничьими

Прогноз

«Луго» выглядит безнадежно, поэтому у «Расинга» есть хорошая возможность набрать важные три балла. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.