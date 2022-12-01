«Расинг» — «Луго». Прогноз на матч Сегунды (04.12.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Расингу», коэффициент на победу которого составляет 1.7. Успех «Луго» представляется по коэффициенту 5.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 3.55.
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04 декабря 2022, 18:15
воскресенье
На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.3. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.62. «Обе забьют» — 2.13, хотя бы одна команда не забьет – 1.7.
Форма команд
«Расинг» набрал всего пять очков в пяти последних турах и не может обрести стабильность в этом сезоне команда набрала 18 очков и идет на 17 месте, что всего на два пункта больше, чем у ближайшего соперника из зоны вылета. Чтобы улучшить свое положение, необходимо на своем поле обыгрывать аутсайдера «Луго». Два последних матча «Расинга» завершились поражениями от «Альбасете» (1:2) и «Бургоса» (0:1).
«Луго» давно не выигрывает в чемпионате и находится в зоне вылета, что не может радовать болельщиков и руководство. Перед стартом очередного тура коллектив смог набрать всего 15 очков и занимает 20 место. Чтобы сохранить прописку в Сегунде, команде необходимо поверить в свои силы и как можно быстрее исправить результаты. В прошлом матче «Луго» сыграл вничью с «Леванте» (1:1), а ранее крупно уступил «Андорре» (0:4).
Информация для ставок
- «Луго» выиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
- Девять из десяти последних матчей «Расинга» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Три из пяти последних матчей команд закончились ничьими
Прогноз
«Луго» выглядит безнадежно, поэтому у «Расинга» есть хорошая возможность набрать важные три балла. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.