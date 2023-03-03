«Райо Вальекано» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (05.03.2023)

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сегодня, 09:40

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение «Атлетик», а коэффициент на их победу составляет 2.65. Успех «Райо Вальекано» оценивается по коэффициенту 2.85 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.1.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.4. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.57. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Райо Вальекано» не может выиграть уже несколько матчей в чемпионате Испании, но все еще удерживают шестое место в зоне еврокубков. Команда набрала 34 балла, но ближайший соперник опережает ее на шесть пунктов, поэтому в предстоящих матчах хозяевам нужно набирать баллы. Два последних матча «Райо Вальекано» завершились поражением от «Кадиса» (0:1) и ничьей с «Севильей» (1:1).

«Атлетик» выглядит нестабильно в последний месяц и проиграл за это время большинство матчей. Сейчас клуб из Бильбао занимает девятое место с 32 баллами, и чтобы побороться за еврокубки, ему необходимо завершить сезон с максимальным количеством побед. В прошлом туре команда уступила на выезде «Осасуне» (0:1), а ранее на своем стадионе довольно неожиданно проиграл «Жироне» (2:3).

Информация для ставок

«Райо Вальекано» выиграл лишь два три поединка из десяти последних

«Атлетик» проиграл четыре из шести последних матчей на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Райо Вальекано» проиграл три из четырех последних матчей с «Атлетиком»

Прогноз

Команды очень часто забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз также будет большое количество голов. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05.