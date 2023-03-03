«Райо Вальекано» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (05.03.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение «Атлетик», а коэффициент на их победу составляет 2.65. Успех «Райо Вальекано» оценивается по коэффициенту 2.85 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.1.
|
- : -
05 марта 2023, 20:30
воскресенье
На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.4. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.57. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.05.
Форма команд
«Райо Вальекано» не может выиграть уже несколько матчей в чемпионате Испании, но все еще удерживают шестое место в зоне еврокубков. Команда набрала 34 балла, но ближайший соперник опережает ее на шесть пунктов, поэтому в предстоящих матчах хозяевам нужно набирать баллы. Два последних матча «Райо Вальекано» завершились поражением от «Кадиса» (0:1) и ничьей с «Севильей» (1:1).
«Атлетик» выглядит нестабильно в последний месяц и проиграл за это время большинство матчей. Сейчас клуб из Бильбао занимает девятое место с 32 баллами, и чтобы побороться за еврокубки, ему необходимо завершить сезон с максимальным количеством побед. В прошлом туре команда уступила на выезде «Осасуне» (0:1), а ранее на своем стадионе довольно неожиданно проиграл «Жироне» (2:3).
Информация для ставок
- «Райо Вальекано» выиграл лишь два три поединка из десяти последних
- «Атлетик» проиграл четыре из шести последних матчей на выезде
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Райо Вальекано» проиграл три из четырех последних матчей с «Атлетиком»
Прогноз
Команды очень часто забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз также будет большое количество голов. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05.