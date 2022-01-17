«РБ Лейпциг» — «Ганза». Прогноз на матч кубка Германии (19.01.2022)

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вчера, 17:18

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.14. Поставить на «Ганзу» можно по 20, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 8.9.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.96. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.15.

Форма команд

«РБ Лейпциг» при новом тренере уже одержал важную и крупную победу в новом календарном году, что добавляет оптимизма болельщикам перед следующими поединками. Клуб уже не сможет побороться за чемпионат, но выиграть кубок страны ему вполне по силам. В чемпионате «РБ Лейпциг» занимает седьмое место с 27 очками, а последние две игры закончились победами над «Штутгартом» (2:0) и «Майнцом» (4:1).

«Ганза» только первый сезон играет во второй Бундеслиге и старается сохранить место в чемпионате, однако не может выиграть уже несколько матчей подряд. Команда расположилась на 15 месте с 20 очками и от зоны вылета ее отделяют всего три балла. Матч с «РБ Лейпциг» в кубке позволит отвлечься от турнирной ситуации во второй Бундеслиге и выдать один качественный матч, а возможно и побороться за победу. В прошлых двух турах чемпионата «Ганза» проиграла «Ганноверу-96» (0:1) и сыграла вничью с «Карслсруэ» (2:2).

Информация для ставок

«Ганза» не знает победу уже семь матчей подряд во всех турнирах

Шесть из восьми последних матчей «РБ Лейпциг» завершились исходом «обе забьют»

«РБ Лейпциг» забивал в девяти из десяти последних матчей на своем стадионе во всех турнирах

Прогноз

«РБ Лейпциг» выглядит более увереннее, чем еще месяц назад и добивается нужных результатов. Предполагаем, что у команды не будет проблем с представителем второй Бундеслиги и болельщики увидят команду в четвертьфинале кубка Германии. Сделать ставку на победу «РБ Лейпциг» с форой (-2) по коэффициенту 1.59 в букмекерской конторе Фонбет.