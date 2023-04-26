«РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (29.04.2023)

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вчера, 10:33

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.4. Поставить на «Хоффенхайм» можно за 6.9, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.1.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

«РБ Лейпциг» набрал всего шесть очков в пяти последних турах Бундеслиги и выпал с первой четверки, что очень огорчает болельщиков и руководство, ведь они рассчитывают увидеть свою команду в Лиге чемпионов в следующем сезоне. На данный момент подопечные Марко Розе занимают пятое место с 51 баллом в активе. Два последних поединка в чемпионате «РБ Лейпциг» завершил поражением от «Байера» (0:2) и домашней победой с «Аугсбургом» (3:2).

«Хоффенхайм» все еще близок к зоне вылета, но старается набирать баллы в каждом матче, чтобы обезопасить себя от понижения в классе. Сейчас клуб имеет в активе 29 набранных очков и идет на 14 месте, опережая зону вылета всего на четыре пункта. В предстоящей игре любой результат кроме поражения станет хорошим достижением для гостей. В прошлом туре «Хоффенхайм» на своем поле уступил «Кельну» (1:3), а ранее поделил очки с «Баварией» на выезде (1:1).

Информация для ставок

«Хоффенхайм» проиграл семь из десяти последних выездных поединков

«РБ Лейпциг» выиграл и проиграл по пять матчей из последних десяти во всех турнирах

«Хоффенхайм» уступил в трех последних матчах с «РБ Лейпциг»

Четыре из шести последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«РБ Лейпцигу» нужна победа в этой встрече, иначе шансы на попадание в топ-4 резко сократятся. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4.