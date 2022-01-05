«РБ Лейпциг» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (08.01.2022)

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05 января 2022, 13:23

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.77. Поставить на «Майнц» можно по 4.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.76. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.06. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«РБ Лейпциг» переживает не самые лучшие времена и совсем недавно сменил главного тренера. Коллектив занимает только 10 место с 22 очками в активе, что не может удовлетворить болельщиков. В первом матче нового календарного года у клуба есть хорошая возможность набрать три очка и продвинуться по турнирной таблице. В прошлом туре Бундеслиги «РБ Лейпциг» проиграл «Арминии» (0:2), а несколькими днями ранее разошелся миром с «Аугсбуром» (0:0).

«Майнц» показывает себя как домашняя команда и чередует победы с поражениями в последних турах. Перед очередным поединком клуб расположился на девятом месте, набрав 24 балла и постарается набрать очки в этой встрече, чтобы не пропустить оппонента вперед в турнирной таблице. Последние два матча «Майнца» завершились минимальным поражением на выезде от «Айнтрахта» Ф (0:1) и крупной победой над «Гертой» (4:0).

Информация для ставок

«Майнц» проиграл пять из шести последних выездных матчей

Пять из шести последних матчей «РБ Лейпциг» завершились исходом «обе забьют»

«РБ Лейпциг» проиграл две последние встречи «Майнцу»

Девять из десяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«РБ Лейпциг» имеет большие проблемы с игровой составляющей и результатами, поэтому предстоящий поединок не будет легким для команды. Предлагаем опереться на статистику и сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.76.