«РБ Лейпциг» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (30.03.2024)

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вчера, 20:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.38. Поставить на «Майнц» можно за 7.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.2.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«РБ Лейпциг» борется за место в Лиге чемпионов и сейчас для клуба самое главное попасть в топ-4 по итогам сезона. На данный момент команда занимает пятую позицию с 49 баллами, но отстает от «Боруссии» Дортмунд всего на один пункт. Потеря очков в домашнем матче с аутсайдерами очень сильно и отрицательно повлияет на дальнейшие шансы хозяев. Два последних поединка «РБ Лейпцига» завершились выездным разгромом «Кельна» (5:1) и домашним успехом с «Дармштадтом» (2:0).

«Майнц» пытается набирать очки и в отдельных матчах даже добивается результата, но шансы на спасение становятся все меньше, а на основной план выходит борьба за 18 место, чтобы сыграть стыковые поединке за право остаться в Бундеслиге. Сейчас клуб как раз занимает это 18 место с 19 баллами и отстает на шесть пунктов от ближайшего соперника. В прошлом туре «Майнц» обыграл «Бохум» (2:0), а ранее разгромно проиграл на выезде «Баварии» (1:8).

Информация для ставок

«РБ Лейпциг» выиграл лишь пять поединков из десяти последних матчей во всех турнирах

«Майнц» проиграл четыре последних выездных матча в чемпионате Германии

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Прогноз

«РБ Лейпциг» будет играть с первых минут на победу в этой встрече и обязан набирать максимум очков. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в первом тайме по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.