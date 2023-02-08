«РБ Лейпциг» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (11.02.2023)

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сегодня, 10:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.72. Поставить на Унион» можно за 5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.07. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.97.

Форма команд

«РБ Лейпциг» достаточно стабильно выступает в Бундеслиге и совсем скоро команду ждут и матчи Лиги Чемпионов. На данный момент подопечные Марко Розе располагаются на четвертом месте с 36 очками, однако от лидера их отделяет всего четыре очка. В прошлом туре «РБ Лейпциг» разошелся миром с «Кельном» (0:0), а в кубке Германии обыграл на своем поле «Хоффенхайм» (3:1).

«Унион» сумел до минимума сократить отставание от «Баварии» и сейчас идет на втором месте с 39 очками в активе. Коллектив проводит очень мощный сезон и даже рассчитывает побороться за чемпионство, однако сделать это будет максимально сложно. Тем не менее, шансы попасть в Лигу Чемпионов у команды будут. Два последних матча «Униона» завершились одинаковыми победами со счетом (2:1) над «Майнцом» в чемпионате и «Вольфсбургом» в кубке Германии.

Информация для ставок

«РБ Лейпциг» проиграл лишь одну встречу из десяти последних

«Унион» выиграл 11 последних матчей подряд во всех турнирах

«РБ Лейпциг» проиграл «Униону» четыре из пяти последних матчей

Пять последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды находятся в хорошей форме и определить победителя было бы слишком рискованно. Предлагаем опереться на статистику и сделать выбор в пользу варианта «обе забьют» по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок.