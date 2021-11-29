«Реал» — «Атлетик». Прогноз на матч Примеры (01.12.2021)

1638199590

29 ноября 2021, 18:26

1 декабря 2021 года «Реал» сыграет против «Атлетика». Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом противостояния букмекеры называют «Реал». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.47. Ничейный исход оценивается в 4.50, а победа «Атлетика» в 6.70.

Форма команд

«Реал» — лидер Примеры. У клуба 33 пункта. Всего у «Реала» десять побед, три ничьих и одно поражение. Команда забила 34 гола и пропустила 15 мячей. В последних матчах клуб выиграл у «Севильи», а также победил «Гранаду» и отпраздновал победу над «Райо Вальекано».

«Атлетик» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 20 баллов. Команда выиграла четыре поединка, восемь раз играла вничью и проиграла в двух встречах. Всего у коллектива в нынешнем сезоне 13 забитых и десять пропущенных. В последних играх «львы» сыграли вничью с «Гранадой», а также поделили очки с «Леванте» и уступили «Кадису».

Информация для ставок

● «Реал» не проигрывает девять игр кряду

● «Атлетик» не побеждает вот уже пять игр кряду

● У «Реала» девять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно рискнуть и сделать ставку на «ничейный исход или победа „Атлетика“» по коэффициенту 2.70. «Атлетик» ужасен в последних матчах, но на такие поединки клуб всегда настраивается на все сто процентов.