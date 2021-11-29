«Реал» — «Атлетик». Прогноз на матч Примеры (01.12.2021)

1 декабря 2021 года «Реал» сыграет против «Атлетика». Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.
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сегодня, 23:00
Ставки букмекеров
Фаворитом противостояния букмекеры называют «Реал». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.47. Ничейный исход оценивается в 4.50, а победа «Атлетика» в 6.70.
Форма команд
«Реал» — лидер Примеры. У клуба 33 пункта. Всего у «Реала» десять побед, три ничьих и одно поражение. Команда забила 34 гола и пропустила 15 мячей. В последних матчах клуб выиграл у «Севильи», а также победил «Гранаду» и отпраздновал победу над «Райо Вальекано».
«Атлетик» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 20 баллов. Команда выиграла четыре поединка, восемь раз играла вничью и проиграла в двух встречах. Всего у коллектива в нынешнем сезоне 13 забитых и десять пропущенных. В последних играх «львы» сыграли вничью с «Гранадой», а также поделили очки с «Леванте» и уступили «Кадису».
Информация для ставок
● «Реал» не проигрывает девять игр кряду
● «Атлетик» не побеждает вот уже пять игр кряду
● У «Реала» девять забитых мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этом матче можно рискнуть и сделать ставку на «ничейный исход или победа „Атлетика“» по коэффициенту 2.70. «Атлетик» ужасен в последних матчах, но на такие поединки клуб всегда настраивается на все сто процентов.