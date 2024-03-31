«Реал» Мадрид — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (31.03.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитом букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. В случае победы «Атлетика» зайдет коэффициент 5.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.3.
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2 : 0
90’
сегодня, 22:00
Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.
Форма команд
Мадридский «Реал» имеет комфортное преимущество над соперниками в Ла Лиге, но не имеет право часто терять очки, ведь может потерять свое лидерство. «Сливочные» на данный момент имеют в активе 72 балла и опережают «Барселону» на пять пунктов, при этом имея игру в запасе. Матч с «Атлетиком» точно не будет легким, ведь клуб из Бильбао показывает очень хорошие результаты. В двух последних своих поединках «Реал» Мадрид уверенно обыграл «Сельту» (4:0) и одолел «Осасуну» (4:2).
«Атлетик» борется за место в Лиге чемпионов и дорожит каждым набранным баллом. Клуб из Бильбао занимает четвертое место с 56 баллами и опережает «Атлетико» всего на один пункт. Коллективу предстоит сложное противостояние с одним из лучших клубов Испании и всего мира, поэтому он будет доволен любым результатом кроме поражения. В прошлой игре Ла Лиги «Атлетик» обыграл на своем поле «Алавес» (2:0), а ранее команда с тем же счетом переиграла «Лас-Пальмас» (2:0).
Информация для ставок
- «Реал» Мадрид выиграл шесть поединков из десяти последних во всех турнирах при четырех ничьих
- «Атлетик» Бильбао выиграл пять из десяти последних матчей на выезде
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Реал» выиграл три из пяти поединков с «Атлетиком» при одном поражении
Прогноз
Мадридский «Реал» играет на своем поле и постарается с первых минут захватить преимущество. Предполагаем, хозяева смогут добиться победы и оторваться от «Барселоны» больше, чем на пять очков. Сделать ставку на победу «королевского клуба» можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.