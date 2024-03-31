«Реал» Мадрид — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (31.03.2024)

1711879065

сегодня, 12:57

Ставки букмекеров

Фаворитом букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.55. В случае победы «Атлетика» зайдет коэффициент 5.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.3.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

Мадридский «Реал» имеет комфортное преимущество над соперниками в Ла Лиге, но не имеет право часто терять очки, ведь может потерять свое лидерство. «Сливочные» на данный момент имеют в активе 72 балла и опережают «Барселону» на пять пунктов, при этом имея игру в запасе. Матч с «Атлетиком» точно не будет легким, ведь клуб из Бильбао показывает очень хорошие результаты. В двух последних своих поединках «Реал» Мадрид уверенно обыграл «Сельту» (4:0) и одолел «Осасуну» (4:2).

«Атлетик» борется за место в Лиге чемпионов и дорожит каждым набранным баллом. Клуб из Бильбао занимает четвертое место с 56 баллами и опережает «Атлетико» всего на один пункт. Коллективу предстоит сложное противостояние с одним из лучших клубов Испании и всего мира, поэтому он будет доволен любым результатом кроме поражения. В прошлой игре Ла Лиги «Атлетик» обыграл на своем поле «Алавес» (2:0), а ранее команда с тем же счетом переиграла «Лас-Пальмас» (2:0).

Информация для ставок

«Реал» Мадрид выиграл шесть поединков из десяти последних во всех турнирах при четырех ничьих

«Атлетик» Бильбао выиграл пять из десяти последних матчей на выезде

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Реал» выиграл три из пяти поединков с «Атлетиком» при одном поражении

Прогноз

Мадридский «Реал» играет на своем поле и постарается с первых минут захватить преимущество. Предполагаем, хозяева смогут добиться победы и оторваться от «Барселоны» больше, чем на пять очков. Сделать ставку на победу «королевского клуба» можно по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.