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сегодня, 16:59

«Реал Овьедо» играет против «Луго» 15 февраля 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в том, что в этом поединке выиграет «Реал Овьедо» за коэффициентом 2.12; В победу «Луго» не верят, но это можно поставить за 4.30, также есть ставка на ничейный исход за коэффициентом 2.90.

Форма команд

«Реал Овьедо» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице Сегунды, сейчас у клуба 28 баллов в активе. Команда выиграла всего шесть матчей, также клуб еще десять раз сыграл вничью и восемь раз проиграл.

«Луго» находится на 11-й строчке в таблице. В активе у команды 32 пункта. В нынешнем сезоне «Луго» победил восемь раз, столько же ничьих и поражений. Матч против «Овьедо» будет настоящим испытанием.

Информация для ставок

● «Овьедо» не выигрывает уже пять матчей кряду

● «Луго» выиграл всего один матч из последних пяти

● «Луго» забил 24 гола в сезоне, у «Овьедо» 25 забитых мячей

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что забьют оба клуба за коэффициентом 2.30. Также принимаются ставки на тотал забитых мячей больше 1.5 за коэффициентом 1.60.

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