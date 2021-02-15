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«Реал Овьедо»  -  «Луго». Прогноз на матч Сегунды (15.02.2021)

сегодня, 16:59

«Реал Овьедо» играет против «Луго» 15 февраля 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.102.984.48
Fonbet 2.05 2.90 4.60
Мелбет 2.08 2.93 4.40
Лига ставок 2.01 2.90 4.40
Pin-up 2.12 2.87 4.05

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в том, что в этом поединке выиграет «Реал Овьедо» за коэффициентом 2.12; В победу «Луго» не верят, но это можно поставить за 4.30, также есть ставка на ничейный исход за коэффициентом 2.90.

Форма команд

«Реал Овьедо» расположился на 16-й строчке в турнирной таблице Сегунды, сейчас у клуба 28 баллов в активе. Команда выиграла всего шесть матчей, также клуб еще десять раз сыграл вничью и восемь раз проиграл.

«Луго» находится на 11-й строчке в таблице. В активе у команды 32 пункта. В нынешнем сезоне «Луго» победил восемь раз, столько же ничьих и поражений. Матч против «Овьедо» будет настоящим испытанием.

Информация для ставок

● «Овьедо» не выигрывает уже пять матчей кряду

● «Луго» выиграл всего один матч из последних пяти

● «Луго» забил 24 гола в сезоне, у «Овьедо» 25 забитых мячей

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что забьют оба клуба за коэффициентом 2.30. Также принимаются ставки на тотал забитых мячей больше 1.5 за коэффициентом 1.60.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Спортинг» — «Пасуш де Феррейра».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.102.984.48
Fonbet 2.05 2.90 4.60
Мелбет 2.08 2.93 4.40
Лига ставок 2.01 2.90 4.40
Pin-up 2.12 2.87 4.05
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:00
Хозяева не проиграют
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