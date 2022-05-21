«Реал» Сосьедад — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (22.05.2022)

1653120110

21 мая 2022, 11:01

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.65. В случае победы «Атлетико», зайдет коэффициент 2.7. Ничью можно выбрать по 3.25.

Также в линии букмекеры предлагают 2.1 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Атлетико» после нестабильной первой части сезона смог собраться и закончить его на достойном уровне. Перед заключительным туром коллектив занимает третье место с 68 очками и опережает ближайшего конкурента на один пункт. Чтобы сохранить бронзовые медали Ла Лиги «матрасникам» нужна победа в игре с крепким «Реалом» Сосьедад. В двух последних встречах «Атлетико» сыграл вничью с «Севильей» (1:1) и обыграл «Эльче» (2:0).

«Реал» Сосьедад уже обеспечил себе место в Лиге Европы и может спокойно доигрывать сезона. Команда из Сан-Себастьяна идет на шестой позиции с 65 набранными баллами и предстоящий матч для нее будет красивым завершением сезона для болельщиков против одного из грандов испанского футбола. «Реал» Сосьедад в прошлом туре выиграл важную встречу у «Вильярреала» (2:1), а ранее крупно одолел «Кадис» (3:0).

Информация для ставок

«Атлетико» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть домашних матчей «Реала» Сосьедад за последнее время завершились исходом «обе забьют – нет»

«Атлетико» выиграл только пять матчей из десяти последних у «Реала» Сосьедад

Восемь последних поединков между клубами в Сан-Себастьяне завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Атлетико» обязан играть исключительно на победу, если хочет сохранить за собой итоговое третье место в сезоне. Предполагаем, что «матрасники» смогут одержать победу, ведь для хозяев эта игра не имеет турнирного значения. Сделать ставку на победу «Атлетико» можно по коэффициенту 2.7 в букмекерской конторе Фонбет.