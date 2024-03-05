«Реал» Сосьедад — «ПСЖ». Прогноз на матч Лиги чемпионов (05.03.2024)

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сегодня, 13:06

Ставки букмекеров

Хозяева является фаворитом в этой встрече и поставить на их победу можно в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.35. В то время на победу « ПСЖ » коэффициент составляет 3.05. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.65.

Букмекеры не верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.9. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.92. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Реал» Сосьедад пытался удерживать ничью в Париже, но сил и умения оказалось недостаточно, что привело к поражению (0:2). С такого счета против « ПСЖ » трудно отыграться, но команда из Сан-Себастьяна не намерена сдаваться и готова предпринимать попытки с самого начала поединка. Кроме того, клубу нужны результаты и в своем чемпионате, ведь он сместился уже на седьмое место, а в прошлом туре проиграл «Севилье» (2:3).

« ПСЖ » уверенно лидирует в своем чемпионате и вряд ли отдаст золотые медали конкурентам. Куда важнее для подопечных Луиса Энрике является Лига чемпионов, которую клуб все еще не выигрывал. Коллектив собрался в Париже сплоченный и попробует исправить это неприятное недоразумение, но сначала необходимо отбиться от этого соперника. Два последних матча « ПСЖ » завершились ничьими с «Монако» (0:0) и «Ренном» (1:1).

Информация для ставок

Последние четыре матча «Реала» Сосьедад закончились тоталом меньше 2.5 мячей

« ПСЖ » выиграл семь матчей из десяти последних во всех турнирах

» выиграл семь матчей из десяти последних во всех турнирах Парижане забивали в девяти из десяти последних поединках на выезде

Прогноз

Матч обещает быть очень интересным, ведь испанский клуб постарается играть первым номером и атаковать, а гости будут ловить соперника на контратаках. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.