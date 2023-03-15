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«Реал Сосьедад» – «Рома». Прогноз на матч Лиги Европы (16.03.2023)

вчера, 13:08
Рома (Рим)

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.08. В случае победы «Ромы», зайдет коэффициент 3.85. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.113.263.95
Лига Ставок 2.08 3.25 4.00
1XBET 2.05 3.40 4.28

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.45 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.55. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.13.

Форма команд

«Реал» Сосьедад ничего необычного не показал в первом матче с «Ромой» и закономерно его проиграл (0:2). Правило выездного гола отменено, поэтому теперь испанцам необходимо как минимум выиграть с два мяча с любым счетом, что сделать против прагматичной команды Моуриньо будет очень непросто. В чемпионате Испании клуб занимает четвертое место с 45 баллами, а прошлую игру завершил ничьей с «Мальоркой» (1:1).

«Рома» в отличие от своего соперника выглядит свежо и добивается хороших результатов. В чемпионате Италии столичный клуб идет на пятом месте с 47 баллами и имеет неплохие шансы побороться за топ-4. В проигранном на выходных матче «Сассуоло» (3:4), команда и то сумела забить два мяча, играя в меньшинстве. В поединке в Испании римляне надеются добиться общего успех в противостоянии.

Информация для ставок

  • «Реал» Сосьедад не может победить уже пять матчей подряд
  • «Рома» выиграла пять из десяти последних поединков во всех турнирах
  • «Рома» смогла победить только в одной встрече на выезде из восьми последних

Прогноз

«Реал» Сосьедад имеет проблемы с результатами и вряд ли сможет отыграться за результат первого матча. Тем не менее, мы предполагаем, что обе команды смогут забить и рекомендуем сделать на это ставку по коэффициенту 2.13 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.01 1.86 1.56 2.51 1.26 4.06
Лига Ставок 1.98 1.80 1.55 2.42
1XBET 1.61 2.54
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:55
В этом матче скорее всего что обе команды забьют, так как хозяевам нужно отыгрываться и тотал больше 2,5 в этом противостоянии который должен быть результативным. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:51
Здесь вполне логичный забитый гол со стороны римлян за нормальный коэффициент. Ведь защитные порядки Реал Сосьедада на текущий момент уже не напоминают тот гранитный оплот, который сопутствовал обороне сан-себастьянцев в начале идущего сезона. Так как королевские баски только однажды в крайних 7-ми встречах сумели удержать собственные врата в сухом виде!
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