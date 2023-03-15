«Реал Сосьедад» – «Рома». Прогноз на матч Лиги Европы (16.03.2023)

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вчера, 13:08

Ставки букмекеров

Большое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.08. В случае победы «Ромы», зайдет коэффициент 3.85. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.2.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 2.45 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.55. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.13.

Форма команд

«Реал» Сосьедад ничего необычного не показал в первом матче с «Ромой» и закономерно его проиграл (0:2). Правило выездного гола отменено, поэтому теперь испанцам необходимо как минимум выиграть с два мяча с любым счетом, что сделать против прагматичной команды Моуриньо будет очень непросто. В чемпионате Испании клуб занимает четвертое место с 45 баллами, а прошлую игру завершил ничьей с «Мальоркой» (1:1).

«Рома» в отличие от своего соперника выглядит свежо и добивается хороших результатов. В чемпионате Италии столичный клуб идет на пятом месте с 47 баллами и имеет неплохие шансы побороться за топ-4. В проигранном на выходных матче «Сассуоло» (3:4), команда и то сумела забить два мяча, играя в меньшинстве. В поединке в Испании римляне надеются добиться общего успех в противостоянии.

Информация для ставок

«Реал» Сосьедад не может победить уже пять матчей подряд

«Рома» выиграла пять из десяти последних поединков во всех турнирах

«Рома» смогла победить только в одной встрече на выезде из восьми последних

Прогноз

«Реал» Сосьедад имеет проблемы с результатами и вряд ли сможет отыграться за результат первого матча. Тем не менее, мы предполагаем, что обе команды смогут забить и рекомендуем сделать на это ставку по коэффициенту 2.13 в букмекерской конторе Лига Ставок.